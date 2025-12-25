আমিরাতে মোস্তাফিজের কাটারে ‘কাটছেন’ ব্যাটসম্যানরা
এবারই প্রথম আইএল টি-টোয়েন্টি খেলছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রথমবারেই ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করছেন তিনি।
টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ১৫টি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। শুধু পেসার বিবেচনা করলে মোস্তাফিজের উইকেটই সর্বোচ্চ।
আফগান স্পিনার ওয়াকার সালামখিল সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন, মোস্তাফিজের দুবাই ক্যাপিটালসের এই সতীর্থ অবশ্য একটি ম্যাচ বেশি খেলেছেন।
মোস্তাফিজ যে শুধু উইকেট নিচ্ছেন তা নয়, করছেন কার্যকর বোলিং। পাওয়ারপ্লে থেকে ডেথ ওভার—সবখানেই। কালকের ম্যাচটাই ধরুন। শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে তিনি উইকেট নিয়েছেন ১টি, ৪ ওভারে রান দিয়েছেন ২৭ রান। আউট করেছেন শারজার সেরা ব্যাটসম্যান সিকান্দার রাজাকে।
পাওয়ারপ্লেতে এক ওভার করানোর পর তাঁকে মাঝের ওভারে (১৪ ওভারে) বোলিং করান অধিনায়ক টিম সাউদি। রাজাকে আউট করে অধিনায়কের আস্থার প্রতিদানও দেন মোস্তাফিজ।
২১ ডিসেম্বর গালফ টাইটানসের বিপক্ষে মোস্তাফিজ ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। সেদিন মাঝের ওভারে এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড়ই মোস্তাফিজই ঘুরিয়ে দেন। সেদিন ইনিংসের ১৪তম ওভারে তিনি আউট করেন জেমস ভিন্স, আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও সেন ডিকসনকে।
৭ ডিসেম্বর মুম্বাই এমিরেটসের বিপক্ষে ম্যাচেও এক ওভারে ৩ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। সেটি ছিল ইনিংসের ১৮তম ওভার, আউট করেন রশিদ খান, টম ব্যান্টন ও আল্লাহ গজনফরকে। ইনিংসের শেষ ওভারেই ২টি উইকেট পেতে পারতেন, তবে দুবাইয়ের ফিল্ডাররা ক্যাচ নিতে পারেননি।
এভাবেই ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছেন মোস্তাফিজ। টুর্নামেন্টে যে ৮ ম্যাচ খেলেছেন উইকেট নিয়েছেন প্রতিটিতেই। সবচেয়ে বড় বিষয় দুবাই, আবুধাবির উইকেটে তাঁর কাটার ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না ব্যাটসম্যানের। সেই সুবিধাই পাচ্ছেন মোস্তাফিজ।
দলও আছে ভালো অবস্থানে। কাল শারজাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে প্লে-অফে পৌঁছে গেছে দুবাই। তবে প্লে–অফে মোস্তাফিজকে না–ও পেতে পারে দুবাই। কারণ, কাল থেকেই শুরু বিপিএল, এবার তিনি খেলবেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে।
স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে চলতি বছরটা দারুণ কাটছে মোস্তাফিজের। ৪২ ম্যাচে বাঁহাতি এই পেসার উইকেট নিয়েছেন ৫৭। ওভারপ্রতি রান খরচ করেছেন ৬.৭৯। বিপিএল এমন ছন্দ নিয়েই তিনি মাঠে নামবেন।
এখনই টুর্নামেন্টে খেলছেন বাংলাদেশের তাসকিন আহমেদও। শারজার হয়ে ৬ ম্যাচে তাঁর উইকেট ৯টি। বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসে।