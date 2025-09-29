ক্রিকেট

অ্যাশেজের দলে জায়গা না পেয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেন ওকস

ক্রিস ওকসওকসের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস।

ভারতের বিপক্ষে গত জুলাইয়ের শেষ দিকে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে কাঁধে চোট পান ৩৬ বছর বয়সী ওকস। এর পর থেকেই ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াই করছিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে তাঁর জায়গা হয়নি। তখন ইংল্যান্ডের ছেলেদের দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি বলেছিলেন, ওকস ‘একদমই...আমাদের পরিকল্পনায় নেই’।

আজ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন ওকস। পোস্টে লেখা হয়, ‘মুহূর্তটি চলে এসেছে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার এটাই সঠিক সময়।’

ইংল্যান্ডের হয়ে ৬২ টেস্টে ২০৩৪ রান করার পথে ১টি সেঞ্চুরি ও ৭টি ফিফটি আছে ওকসের। বোলিংয়ে নিয়েছেন ১৯২ উইকেট। ওয়ানডেতে ১২২ ম্যাচে করেছেন ১৫২৪ রান, উইকেট নিয়েছেন ১৭৩টি। ৩৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১৪৭ রান করার পাশাপাশি ৩১ উইকেট নেন ওকস।

অবসর ঘোষণা করায় ইংল্যান্ডের হয়ে ওকসের শেষ ম্যাচ হয়ে রইল ভারতের বিপক্ষে গত ৩১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ওভালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও শেষ টেস্ট। ৩৭৪ রান তাড়া করতে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ডের হয়ে হাত স্লিংয়ে ঝুলিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন স্টোকস। চোট নিয়েও তাঁর মাঠে নামা তখন বেশ প্রশংসিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড আর জিততে পারেনি। ৬ রানের হারে সিরিজ ড্র করতে বাধ্য হয়।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ওকসের অবসর ঘোষণার পোস্টে আরও লেখা হয়, ‘ইংল্যান্ডের হয়ে খেলাটা ছিল আমার শৈশবের স্বপ্ন। সেটা পূরণ করতে পেরে নিজেকে অবিশ্বাস্যরকম ভাগ্যবান মনে হয়। থ্রি লায়নসের ব্যাজসহ ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার পথে গত ১৫ বছরে অনেকেই সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেছে। পেছনে তাকিয়ে খুব গর্ব নিয়ে এগুলোই স্মরণ করব।’

২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অভিষেকটা মনে হয় গতকালের কথা! ভালো সময় আসলে উড়ে (বেশি দ্রুত কাটে) যায়। দুবার বিশ্বকাপ জয় এবং অসাধারণ কিছু অ্যাশেজ সিরিজের অংশ যে হতে পারব, তা কখনো ভাবিনি। সতীর্থদের সঙ্গে উদ্‌যাপনের এসব স্মৃতি সব সময় মনে থাকবে।’

হাত স্লিংয়ে বেঁধে ওভাল টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন ওকস। এটাই হয়ে গেল ইংল্যান্ডের হয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ
রয়টার্স

২০১৫ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হেরে বিদায়ের পর সাদা বলে ইংল্যান্ডের ‘রেনেসাঁ’র অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন ওকস। ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপ এবং ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতেন। ২০২৩ অ্যাশেজে হন সিরিজসেরা।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) চেয়ারম্যান রিচার্ড টম্পসন ওকসকে নিয়ে বলেছেন, ‘টেস্ট ম্যাচ জিততে এক হাত স্লিংয়ে বেঁধে ক্রিসের ব্যাট করতে নামার দৃশ্যটা বলে দেয় দেশের হয়ে খেলাটা তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সে সেরা সতীর্থ হওয়ার চেষ্টাই করেছে।’

