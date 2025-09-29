ভারতের ট্রফি হোটেলে নিয়ে গেছেন নাকভি, যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে বলল বিসিসিআই

এশিয়া কাপ
ভারতের ট্রফি হোটেলে নিয়ে গেছেন নাকভি, যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে বলল বিসিসিআই
ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই অভিযোগ করেছে, তাদের জেতা এশিয়া কাপ ট্রফি ও খেলোয়াড়দের পদক মহসিন নাকভি হোটেলে নিয়ে গেছেন। যত দ্রুত সম্ভব তা ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। এ ছাড়া এশিয়া কাপ ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ঘটনায় কড়া প্রতিবাদের কথাও বলছেন তিনি।
রোববার দুবাইয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। তবে চ্যাম্পিয়ন হলেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় দল। পরে ভারতীয় দলকে ট্রফি না দিয়েই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ভারতের খেলোয়াড়েরা ট্রফি ছাড়াই মাঠ ছেড়ে যান।
ভারত কেন নাকভির হাত থেকে ট্রফি নেয়নি, এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা এএনআইকে বিসিসিআই সচিব সাইকিয়া বলেন, ‘ভারত একটি দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আর সেই দেশের একজন নেতা আমাদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা ছিল। আমরা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ট্রফি নিতে পারি না, যিনি এমন একটি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যে দেশ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। তাই আমরা সেই ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি।’
নাকভি এসিসির পাশাপাশি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও (পিসিবি) প্রধান। একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। বিসিসিআই সচিব নাকভির রাজনৈতিক পরিচয়কে তাঁর হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার কারণ জানিয়ে এরপর বলেন, ‘ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভদ্রলোক সেই ট্রফি আর মেডেলগুলো, যেগুলো আমাদের দেশকে দেওয়ার কথা, নিজের হোটেল রুমে নিয়ে চলে যাবেন। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমরা আশা করি তাঁর সুস্থ বুদ্ধি জাগ্রত হবে।’
সাইকিয়া এশিয়া কাপের ট্রফি ও পদক নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য এসিসি প্রধানের ‘অক্রীড়াসুলভ’ আচরণের কড়া নিন্দা জানিয়ে দ্রুত তা ফেরত দিতে বলেছেন, ‘আমরা আশা করি, ট্রফি ও পদক যত দ্রুত সম্ভব ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’ নভেম্বরে আইসিসি সভায় এসিসি প্রেসিডেন্টের কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানানো হবেও বলে জানান তিনি।
পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের এশিয়া কাপ জয়কে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালানো সামরিক অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুরে’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিসিসিআই সচিবও কথা বলেছেন একই সুরে, ‘আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত এলাকায় যা করে দেখিয়েছে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো দুবাইয়ে। তাই এটি এক অসাধারণ মুহূর্ত, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক উপলক্ষ। আগেরটি ছিল অপারেশন সিঁদুর, আর এখন অপারেশন খেলা। তাই এটি শত্রু দেশগুলোর কিছু ব্যক্তির করা সব আজেবাজে কাজের একেবারে যথাযোগ্য জবাব।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা নিয়ে বিসিসিআইয়ের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানও তুলে ধরেন সাইকিয়া, ‘বিসিসিআই ভারতের সরকারের তৈরি নীতি ও চেতনাকে অনুসরণ করেছে সব খেলায়। তাই যখন এটি দ্বিপক্ষীয় টুর্নামেন্ট হয়, তখন ভারত পাকিস্তান বা অন্য কোনো শত্রু দেশের সঙ্গে খেলতে যায় না। আর গত ১২ থেকে ১৫ বছর ধরে বিসিসিআই সেটিই করে আসছে। সরকার বলেছে, বহুজাতিক টুর্নামেন্ট হলে—তা ক্রিকেট হোক বা ফুটবল—আমাদের খেলতেই হবে। না হলে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলো সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনকে নিষিদ্ধ করে দেবে। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই অনুসরণ করেছি।’