ক্যাচ মিসেও ‘ভালো’ কিছু খুঁজে পান হাসান মাহমুদ
দিনের শুরুতেই টানা তিন ওভারে তিনটি ক্যাচ ছেড়েছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। সারা দিনে ক্যাচ ছুটেছে আরও। যেকোনো দলের বোলারদেরই তাতে মন খারাপ হওয়ার কথা। টেস্টে একটা সুযোগ তৈরি করতে দরকার হয় অনেক পরিকল্পনা আর পরিশ্রমের।
ফিল্ডারদের ভুলে সুযোগ হাতছাড়া হলে কার–বা ভালো লাগে। লাগে না হাসান মাহমুদেরও। তবে সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি জানিয়েছেন, ক্যাচ ছাড়ার পর তাঁরা কীভাবে ইতিবাচকতা খুঁজে নেন, সেই গল্প।
বাংলাদেশের পেসার হাসান বলেন, ‘এটা খেলারই অংশ, ক্যাচ পড়বেই। আমরা চেষ্টা করি এটাকে ইতিবাচক হিসেবে নিতে, (এটা ভাবি) সুযোগ তো তৈরি হচ্ছে। ফিল্ডাররা আরও প্রস্তুত থাকে পরের ক্যাচের জন্য। কিন্তু অবশ্যই ভালো লাগে না, ক্যাচ তো মিস হয়েছে। কিন্তু সবাই চেষ্টা করছে।’
সেই চেষ্টার ফল যদিও খুব একটা মিলছে না। ক্যাচ মিসের সুযোগ নিয়ে সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান তুলে ফেলেছিল আয়ারল্যান্ড। পরে যদিও ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করে দিন শেষ করেছে তারা।
ফিল্ডিংয়ের এসব ভুল কাটিয়ে ওঠার পথ কী? উত্তরে হাসান বলেন, ‘আমি মনে করি সবাই যথেষ্ট পরিশ্রম করছে ফিল্ডিংয়ে। আমরা প্রতিদিনই ফিল্ডিং সেশন করছি মাঠে এসে। চেষ্টা করছি যাতে আরেকটু উন্নতি করা যায়। কিন্তু খেলার মধ্যে এটা হতেই পারে। হয়তো আজকে অনেকগুলো মিস হয়েছে। কিন্তু পরেরবার আর হবে না বা আরও কমে যাবে।’
হাসান মাহমুদের সঙ্গে আজ বাংলাদেশের বোলিং উদ্বোধন করেছেন নাহিদ রানা। গতিতে তিনি মুগ্ধ করেছেন সবাইকেই। হাসানও এখন লাল বলের ক্রিকেটে নিয়মিতই ভালো করছেন। আজও নাহিদ-হাসান দুজন শুরুতে দলের জন্য সুযোগ তৈরি করেছেন।
নাহিদের সঙ্গে বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে হাসান আজ বলেছেন, ‘ওর সঙ্গে বোলিং করে আমি খুব আনন্দ পাই। আমি ওকে দেখি অনেক গতিতে বোলিং করে। তো আমি একটু অনুপ্রাণিত হই ওর থেকে। আর আমি চেষ্টা করি যে পার্টনারশিপ বোলিং করা ওর সঙ্গে। ও যখন বোলিং করে, ওকে আইডিয়া দেওয়া বা ওর থেকে আইডিয়া নেওয়া যে কী কন্ডিশন, এখন উইকেটের পরিস্থিতি কেমন, কোন জায়গায় বল করাটা সবচেয়ে ভালো, কোন লেংথটা পিক করতে হবে।’
দিনটা মন্দ কাটেনি আয়ারল্যান্ডের জন্যও। যদিও তাঁদের ৫ ব্যাটসম্যান ৩০ পার করলেও কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। পল স্টার্লিংয়ের ৬০–ই হয়ে থেকেছে সর্বোচ্চ। তবুও দিনটা নিয়ে খুশি আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ গ্যারি উইলসন।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘কিছু সময় কেটেছে যেখানে আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম। আবার কখনো দ্রুত কয়েকটা উইকেট হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয় মন্দ দিন কাটেনি। শেষ বলে উইকেট হারানোয় হয়তো দিনটা বাংলাদেশের দিকে হেলে গেছে।’