সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনই ভারতে ফিরতে পারছেন না আইয়ার

সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনই ভারতে ফিরতে পারছেন না আইয়ার
সিডনির হাসপাতাল থেকে আজ ছাড়া পেয়েছেন ভারতের ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আইয়ার। শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল, তবে আপাতত দেশে ফিরছেন না তিনি। আরও কিছুদিন সিডনিতেই চিকিৎসা নিতে হবে ভারতের হয়ে ১৪ টেস্ট, ৭৩ ওয়ানডে ও ৫১ টি–টোয়েন্টি খেলা এই ক্রিকেটারকে।
গত ২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ক্যাচ নিতে গিয়ে গুরুতর চোট পান ৩০ বছর বয়সী আইয়ার। অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরতে ঝাঁপ দিয়েই ব্যথায় কাতরাতে থাকেন। মাঠেই তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছাড়েন এবং আর ফিল্ডিংয়ে ফেরেননি।
অস্ট্রেলিয়ার ২৩৬ রান তাড়া করতে নেমে ভারত ৯ উইকেটে জেতে। তাই ব্যাটিংয়েরও দরকার হয়নি আইয়ারের। পরে স্ক্যানের রিপোর্টে ধরা পড়ে, তাঁর প্লীহায় ক্ষত এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে সিডনির এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। ক্রিকেট–দুনিয়া তখন দুশ্চিন্তায়—চোটটা যে বেশ গুরুতর!
২৯ অক্টোবর বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার সই করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আইয়ারের অবস্থা স্থিতিশীল। আজ সকালে বোর্ডের আরেক বিবৃতিতে বলা হয়, তিনি এখন সুস্থ হয়ে ওঠার পথে।
সেই বিবৃতিতে দেবজিৎ সাইকিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘চোট দ্রুত শনাক্ত করা হয়েছিল, ছোট একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রক্তক্ষরণও দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন স্থিতিশীল এবং সেরে ওঠার পথে। সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থায় সন্তুষ্ট, এবং আজ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’
সিডনিতে তাঁর চিকিৎসা করেছেন ড. কোরৌশ হাঘিঘি ও তাঁর দল। ভারত থেকে সহযোগিতা করেছেন ড. দীনশ পার্দিওয়ালা। বিসিসিআই জানিয়েছে, ‘পরবর্তী চিকিৎসার জন্য শ্রেয়াস সিডনিতেই থাকবেন। বিমানযাত্রার উপযোগী হলেই দেশে ফিরবেন।’
আইয়ার কবে পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, অন্তত দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে।
আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন সংস্করণের সিরিজ আছে ভারতের। এরপর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজও খেলবে তারা।
অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে ২–১ ব্যবধানে। টি–টোয়েন্টিতেও এখন ১–০ তে পিছিয়ে ভারত।