পাকিস্তানের ২৫৯ রানের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাচ ছাড়ার আফসোস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট
পাকিস্তানের ২৫৯ রানের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাচ ছাড়ার আফসোস
প্রথম সেশনে পড়েছে ১ উইকেট। পরের দুই সেশনে পড়েছে ২টি করে উইকেট। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম দিনে আজ পাকিস্তানের মাত্র ৫টি উইকেট তুলে নিতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানের স্কোর তবু সেভাবে এগোতে পারেনি। ওভারপ্রতি গড়ে তিনের নিচে রান তুলে ৫ উইকেটে ২৫৯ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ক্রিজে আছেন সৌদ শাকিল (৪২*) ও সালমান আগা (১০*)। প্রথম সেশনে পাকিস্তান ভালো করলেও পরের দুই সেশনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে প্রোটিয়ারা। কয়েকটি ক্যাচ না ছাড়লে প্রথম দিন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাই এগিয়ে থাকত।
পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদের ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৮৭ রান। ৭১ রানে একবার জীবন পেয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। ৫৭ রান করা ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক তো আরও ভাগ্যবান, রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম ওভারে একবার তাঁর ক্যাচ ছেড়েছেন ট্রিস্টান স্টাবস। পরে ৪১ রানে দাঁড়িয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে বেঁচেছেন শফিক। দুবার সহজ ক্যাচ তুলে বাঁচা শফিক শান মাসুদের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ১১১ রানের জুটি গড়েন। প্রথম দিনে এটাই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রানের জুটি।
টেস্টে চলতি বছর পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ রানের প্রতিযোগিতাটা চলছে মাসুদ ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের মধ্যে। আজ ১৯ রানে আউট হওয়া রিজওয়ান এ বছর টেস্টে ৯ ইনিংসে ৩৮ গড়ে করেছেন ৩৪২ রান। মাসুদ সমান ইনিংসে ৪৪.১১ গড়ে ৩৯৭ রান করে শীর্ষে।
ওপেনার শফিক ও তিনে নামা মাসুদের কাছ থেকে পাকিস্তান ফিফটি পেলেও তাদের মিডল অর্ডার হতাশ করেছে। চারে নামা বাবর আজম ২২ বলে ৩ চারে দ্রুত ১৬ রান তুলে কেশব মহারাজের বলে সিলি মিড অফে টনি ডি জর্জিকে ক্যাচ দেন। টেস্টে বাবর সর্বশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন ২০২২ সালে ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করাচি টেস্টে। তারপর ১০৩০ দিন হয়ে গেল এই সংস্করণে তিন অঙ্কের দেখা পাননি। তাঁর আউটে রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিও চুপসে যায়।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
পাকিস্তান প্রথম ইনিংস: ৯১ ওভারে ২৫৯/৫ (মাসুদ ৮৭, আবদুল্লাহ ৫৭, শাকিল ৪২*; মহারাজ ২/৬৩, হারমার ২/৭৫)
প্রথম দিন শেষে।
পঞ্চম উইকেটে রিজওয়ান-শাকিলের জুটিতে দিন পার করার স্বপ্ন দেখছিল পাকিস্তান। কিন্তু রিজওয়ান কাগিসো রাবাদার বলে এলবিডব্লু হওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন ১৩ রানের জুটিতে দিন পার করেন শাকিল ও সালমান। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই স্পিনার মহারাজ ও সাইমন হারমার ২টি করে উইকেট নেন। এই ম্যাচে টেস্ট অভিষেক হয় পাকিস্তানের ৩৮ বছর বয়সী স্পিনার আসিফ আফ্রিদির।