লিটনের ক্ষোভের জবাবে যা বললেন নাজমূল
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর দাবি, দল নির্বাচনে অধিনায়কের মতামত নেওয়া হয় না। অভিযোগের তিরটা বেশি গেছে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনের দিকে। লিটনের অভিযোগের বিষয়ে জানতে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ফোন করা হয়েছিল গাজী আশরাফকে, তবে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ফোনে পাওয়া যায়নি।
তবে শুধু নির্বাচকেরা নন, লিটনের অভিযোগ আছে বোর্ডের বিরুদ্ধেও। সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ‘আমাকে পুরোপুরি বলা হয়েছে, নির্বাচক প্যানেল ও বোর্ড থেকে যে দলটা দেওয়া হবে, সেই দলটা নিয়েই কাজ করতে হবে। আমার এখানে কথা থাকবে না যে আমি কোন খেলোয়াড়কে চাই, কোন খেলোয়াড়কে না চাই।’
এ রকম যদি (বলে) হয়ে থাকে, সেটা অপ্রত্যাশিত। কারণ, নির্বাচকেরা দল নির্বাচন করবেন—নির্বাচনের সময় কোচ, অধিনায়কের সঙ্গে তাঁদের মতো করে আলাপ করবেন। কিন্তু নির্বাচকেরা তো তাঁদের মতো করেই দল দেবেন। নির্বাচকেরা যখন দল দেবেন, সেটাই বাংলাদেশ জাতীয় দল। সেটা নিয়েই আমরা মাঠে নামব, এটাই স্বাভাবিক।লিটনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন
বোর্ডের কে লিটনকে এমন কথা বলেছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি। জাতীয় দল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, লিটনকে এমন কিছু বলা হয়েছে কি না। উত্তরে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ রকম বলার কি কোনো সুযোগ আছে? এটা কি হয় নাকি?’
তাহলে লিটন কেন হঠাৎ এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এমন প্রশ্নে শুরুতে নাজমূল বলেন, ‘আমি জানি না। যদিও এখনো শুনিনি (কী বলেছে)। মুখে মুখে শুনেছি। আসল ব্যাপারটা এখনো শুনি নাই।’
পরে নাজমূল আবেদীন যোগ করেন, ‘এ রকম যদি (বলে) হয়ে থাকে, সেটা অপ্রত্যাশিত। কারণ, নির্বাচকেরা দল নির্বাচন করবেন—নির্বাচনের সময় কোচ, অধিনায়কের সঙ্গে তাঁদের মতো করে আলাপ করবেন। কিন্তু নির্বাচকেরা তো তাঁদের মতো করেই দল দেবেন। নির্বাচকেরা যখন দল দেবেন, সেটাই বাংলাদেশ জাতীয় দল। সেটা নিয়েই আমরা মাঠে নামব, এটাই স্বাভাবিক।’