টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খান, ফিরলেন মুজিব ও ফারুকি

রশিদ খানএসিবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের অধিনায়কত্ব করবেন রশিদ খান। তাঁকে নিয়ে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। একই দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে।

গত অক্টোবরে বাংলাদেশ সফরে জায়গা না পাওয়া পেসার ফজলহক ফারুকি ও ব্যাটিং অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইবকে ফেরানো হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে। পাশাপাশি অফ স্পিনার মুজিব উর রেহমান ও পেসার নাভিন-উল-হককেও দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুজিবকে মূল স্কোয়াডে রাখায় আরেক স্পিনার আল্লাহ মোহাম্মদ গজনফরের জায়গা হয়েছে রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন ইজাজ আহমদজাই ও জিয়া উর রহমান শরাফি।

আফগানিস্তান পেসার ফজলহক ফারুকি
গত সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে খেলতে না পারা নাভিন ফিরেছেন কাঁধের চোট কাটিয়ে। আফগানিস্তানের হয়ে তিনি সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। গত অক্টোবরে বাংলাদেশে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানের অধিনায়কত্ব করেন রশিদ খান। এরপর নভেম্বরে জিম্বাবুয়ে সফরেও প্রথম দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই লেগ স্পিনার। তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে রশিদের অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক ছিলেন ইব্রাহিম জাদরান। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রশিদ অধিনায়কই থাকছেন, জাদরান সহ অধিনায়কের দায়িত্বে।

২০২৪ সালে হওয়া সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছিল আফগানিস্তান। আইসিসি টুর্নামেন্টে এটিই দলটির সর্বোচ্চ সাফল্য। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। স্কোয়াড ঘোষণার পর আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নসিব খান বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বশেষ আসরে খুব ভালো করেছিল আফগানিস্তান। আমরা অতীতের চমৎকার স্মৃতিগুলো স্মরণে রাখি এবং এ বছর আরও ভালো ফলের আশা করি, যে আসরের খেলা হবে এশিয়ান কন্ডিশনে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান স্কোয়াড: রশিদ খান (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান (সহ-অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ ইসহাক (উইকেটকিপার), সেদিকউল্লাহ আতাল, দারউইশ রাসুলি, শহীদুল্লাহ কামাল, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, গুলবাদিন নাইব, মোহাম্মদ নবী, নুর আহমেদ, মুজিব উর রেহমান, নাভিন-উল-হক, ফজলহক ফারুকি এবং আবদুল্লাহ আহমদজাই। রিজার্ভ: আল্লাহ গজনফর, ইজাজ আহমদজাই ও জিয়া উর রহমান শরাফি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে নসিব খান বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে আতিথেয়তা দেওয়াটা দলীয় সমন্বয়কে আরও ভালোভাবে পরখ করে দেখা ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার দারুণ সুযোগ।’ ১৯ থেকে ২২ জানুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতকে ‘হোম ভেন্যু’ বানিয়ে খেলবে আফগানিস্তান।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে আফগানিস্তানের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা। চেন্নাইয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করবে রশিদ খানের দল।

