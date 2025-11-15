কলকাতা টেস্ট
১৬ উইকেটের দিনে পন্তের ছক্কার রেকর্ড
একের পর এক ব্যাটসম্যান যেভাবে আউট হচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল কলকাতা টেস্ট না দুই দিনেই শেষ হয়ে যায়। সেটি হয়নি, তবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট যে তিন দিনেই শেষ হতে যাচ্ছে সেটি বলে দেওয়াই যায়। ম্যাচ চতুর্থ দিনে নিতে টেল-এন্ডার ব্যাটসম্যানদের নিয়েই অলৌকিক কিছুই করতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে।
কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা বাভুমার দল শেষ করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৯৩ রান তুলে। ভারতের প্রথম ইনিংসে চেয়ে ৬৩ রানে এগিয়ে প্রোটিয়ার। অধিনায়ক বাভুমা অপরাজিত আছেন ২৯ রানে। এই ম্যাচটি হেরে গেলে অধিনায়ক হিসেবে একাদশ ম্যাচে এসেই প্রথম হারের স্বাদ পাবেন বাভুমা।
ভারত দ্বিতীয় দিনটা শুরু করে ১ উইকেটে ৩৭ রান নিয়ে। প্রথম সেশনটা ৪ উইকেটে ১৩৮ রান নিয়ে শেষ করা ভারত দ্বিতীয় সেশনেই অলআউট হয়ে যায় ১৮৯ রানে। তাতেই অবশ্য ৩০ রানে লিড পেয়ে যায় দলটি।
এরপর কাজে নামেন ভারতীয় স্পিনাররা। অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদবকে নিয়ে ৭ উইকেট তুলে নেন রবীন্দ্র জাদেজা। জাদেজা পেয়েছেন ৪ উইকেট, কুলদীপ ২টি ও অক্ষর ১টি। দ্বিতীয় ওভারের স্পিন নিয়ে আসা ভারত প্রথম উইকেট পায় সপ্তম ওভারে। রায়ান রিকেলটনকে শর্ট লেগে ধ্রুব জুরেলের ক্যাচ বানান জাদেজা। দক্ষিণ আফ্রিকার রান তখন ১৮। এরপর নিয়মিত বিরতিতেই উইকেট হারিয়েছে দলটি।
এর আগে ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। ৫৭ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী ওয়াশিংটন সুন্দর করেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ রান। এ ছাড়া ২৭ রান করে করেছেন ঋষভ পন্ত ও রবীন্দ্র জাদেজা। ভারত অধিনায়ক শুবমান গিল ৪ রান করে আহত হয়ে উঠে যান। স্লগ সুইপ করে চার মেরেই ঘাড়ের পেছন দিকে ব্যথা পান গিল।
উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পন্ত ২৪ বলে ২৭ রান করার পথে দুটি ছক্কা মেরে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা এখন পন্তেরই।
টেস্টে পন্তের এখন ছক্কা এখন ৯২। আজকের আগে তিনি যৌথভাবে বীরেন্দর শেবাগের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক ছিলেন। তবে শেবাগের চেয়ে অনেক ইনিংস কম খেলেছেন পন্ত। সর্বোচ্চ ৯২টি ছক্কার মালিক হতে পন্তের লেগেছে ৮৩ ইনিংস। শেবাগের ৯০ টি ছক্কা মারতে লেগেছে ১৭৮ ইনিংস। এই তালিকায় রোহিত শর্মা আছেন তিন নম্বরে। ৮৮ ছক্কা মারতে তাঁর লেগেছে ১১৬ ইনিংস। ছক্কা মারার সামর্থ্যে পন্ত কতটা এগিয়ে সেটা এতেই বোঝা যায়।
টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা
সব দেশ মিলিয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন বেন স্টোকস। ২০৬ ইনিংসে ১৩৬টি ছক্কা মেরেছেন স্টোকস। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, তাঁর ছক্কা ১০৭টি। সব দেশ মিলিয়ে পন্তের অবস্থান ৭ নম্বরে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৫৯ ও ৩৫ ওভারে ৯৩/৭ (বাভুমা ২৯*, ইয়ানসেন ১৩; জাদেজা ৪/২৯, কুলদীপ ২/১২)। ভারত ১ম ইনিংস: ৬২.২ ওভারে ১৮৯ (রাহুল ৩৯, সুন্দর ২৯, পন্ত ২৭, জাদেজা ২৭; হারমার ৪/৩০, ইয়ানসেন ৩/৩৫)। (তৃতীয় দিন শেষে)