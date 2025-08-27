ভারতের দল নিয়ে কেন বিদেশিরা নাক গলাচ্ছেন: প্রশ্ন গাভাস্কারের

ভারতের দল নিয়ে কেন বিদেশিরা নাক গলাচ্ছেন: প্রশ্ন গাভাস্কারের
ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে বিদেশি ক্রিকেটারদের মন্তব্য বেশি হয়ে যাচ্ছে, আর সেটা পছন্দ হচ্ছে না সুনীল গাভাস্কারের। বিশেষ করে এশিয়া কাপের দল থেকে শ্রেয়াস আইয়ার বাদ পড়ার পর বিদেশি ক্রিকেটাররা এ নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের মতামত দিচ্ছেন। এই বিতর্কে বিদেশিদের ভূমিকা মোটেও ভালোভাবে নেননি ভারতীয় কিংবদন্তি। বিদেশি ক্রিকেটাররা কেন ভারতের দল নিয়ে এত মাথা ঘামান—সে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এর জন্য ভারতীয় মিডিয়াও অনেকাংশে দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন গাভাস্কার।
স্পোর্টস্টার-এ নিজের কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, ‘সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, বিদেশি ক্রিকেটাররা, যারা ভারতের ক্রিকেটের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়, তারা কেন এই বিতর্কে ইন্ধন জোগাচ্ছে? খেলোয়াড় হিসেবে তারা যত বড়ই হোক বা ভারতে যতবারই আসুক না কেন, ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার তাদের নেই।’
মূলত বিতর্কটা দলে আইয়ারের না থাকা নিয়ে। গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল শিরোপা জেতানোর পেছনে বড় ভূমিকা ছিল আইয়ারের। এ বছর আবার পাঞ্জাব কিংসকে টেনে নিয়ে গেছেন ফাইনালে। তারপরও তাঁর জায়গা হয়নি ভারতের এশিয়া কাপ দলে। মিডল অর্ডারে তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে শুবমান গিলকে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই সবচেয়ে বেশি সমালোচনায় পড়েছেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।
গাভাস্কার মনে করেন, ভারতে এ নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশিরা কেন এই বিতর্কে জড়াবেন, এই প্রশ্ন তাঁর, ‘ওদের উচিত নিজেদের দেশের ক্রিকেট নিয়ে ভাবা। ভারতের ক্রিকেট নিয়ে আমাদেরই ভাবতে দিন। মজার বিষয় হলো, তাদের দেশে যখন দল নির্বাচন হয়, তখন কিন্তু কোনো কথা শোনা যায় না। মনে হয় ওখানে সবকিছু একেবারেই নিখুঁত! তাহলে তারা কেন ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে এত আগ্রহী?’
গাভাস্কার কারও নাম নেননি। তবে তাঁর মন্তব্যটা এসেছে এমন সময়ে, যখন ভারতের এশিয়া কাপের দল নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ব্র্যাড হাডিন ও সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। এ বছর পাঞ্জাবে আইয়ারের কোচ ছিলেন হাডিন, আইয়ারের না থাকা নিয়ে যিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম সে চোট পেয়েছে।’ ডি ভিলিয়ার্সও ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের পেছনে নাকি ‘ভেতরের কিছু ঘটনা’ থাকতে পারে।
প্রায়ই দেখা যায়, ভারতীয় সাংবাদিকেরা বিদেশ সফরে গিয়ে এমন সব খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ছুটে বেড়ান, যাঁদের তাঁদের নিজের দেশও প্রায় ভুলে গেছে!
গাভাস্কার এক ধাপ এগিয়ে এটাও বলেছেন, এসব মন্তব্যের বড় অংশই আসলে অনলাইনে নজর কাড়ার জন্য, ‘আজকের দিনে যেখানে লাইক, কমেন্ট আর ফলোয়ার বাড়ানোই মূল লক্ষ্য, সেখানে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ভারতের ব্যাপারে মন্তব্য করা। আর বেশির ভাগ সময় সেটা হয় নেতিবাচকভাবে। ফলে ভারতীয় কি–বোর্ড যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাতেই ওদের ভিউ আর ফলোয়ার হু হু করে বাড়ে।’
শুধু বিদেশিদের নয়, ভারতীয় মিডিয়ার দিকেও আঙুল তুলেছেন গাভাস্কার, ‘প্রায়ই দেখা যায়, ভারতীয় সাংবাদিকেরা বিদেশ সফরে গিয়ে এমন সব খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ছুটে বেড়ান, যাঁদের তাঁদের নিজের দেশও প্রায় ভুলে গেছে! যেন ভারতীয় ক্রিকেট আর ক্রিকেটারদের বৈধতা পেতে হলে বিদেশি কারও মন্তব্য লাগবেই।’