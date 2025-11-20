গুয়াহাটি টেস্টে নেই গিল, ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্ত

গুয়াহাটি টেস্টে নেই গিল, ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্ত
গুয়াহাটি টেস্টে শুবমান গিল খেলতে পারবেন না—তা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। কিন্তু ক্রিকেট–বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, ভারত টেস্ট দলের এই অধিনায়ককে দেখা যাবে না দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গুয়াহাটি টেস্টে। গুয়াহাটিতে আগামী শনিবার সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু হবে। কলকাতায় জিতে আপাতত সিরিজে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।
গত ১৬ অক্টোবর শেষ হওয়া কলকাতা টেস্টে ঘাড়ের চোটে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে পারেননি গিল। ঘাড়ে টান লাগায় ম্যাচে দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালে যেতে হয় তাঁকে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে থাকা ঋষভ পন্ত গিলের অনুপস্থিতিতে ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।
ভারত দলের চিকিৎসকদের পরামর্শ বুঝে গুয়াহাটিতে গিলের না খেলার বিষয়টি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। তাদের খবর অনুযায়ী, চিকিৎসকের পরামর্শ হলো এত দ্রুত খেলতে নামলে গিলের ঘাড়ে আবারও টান (স্পাজম) লাগার ঝুঁকি অনেক বাড়বে। তাঁকে আরও বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। এতে ৩০ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে ভারত দলে গিলকে রাখা হবে কি না, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতেও প্রভাব ফেলতে পারে গিলের এ বিশ্রাম। ২৩ নভেম্বর ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করবে ভারত।
গিলের জায়গায় সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িক্কাল ও নীতীশ কুমারের মধ্যে যে কাউকে বদলি হিসেবে গোয়াহাটি টেস্টের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ভারত।
কলকাতায় ভারতের প্রথম ইনিংসে তিন বল খেলে চোটের কারণে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন গিল। টেস্টের তৃতীয় দিন সকালে বিসিসিআই জানায়, কলকাতা টেস্টে আর মাঠে নামবেন না তিনি। ১২৪ রান তাড়া করতে নেমে ৩০ রানে কলকাতা টেস্ট হারে ভারত। এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে একই চোটে ভুগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টেস্টে খেলতে পারেননি গিল।
গিলের না খেলার বিষয়টি আরও আগেই জানিয়েছিল ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। গুয়াহাটিতে দলের সঙ্গে গেলেও তিনি আজ অনুশীলন করেননি। আগামীকাল ফিটনেস পরীক্ষা দেওয়ার পর তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সংবাদমাধ্যমকে এর আগে জানান ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোঠাক, ‘গতকালই আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় (তার বিষয়ে) সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফিজিও ও চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। সেরে উঠলেও খেলা চলাকালে সে যেন আবার আঘাত না পায়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।’