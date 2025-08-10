ক্রিকেট

বর্ষসেরা রানারআপ

তাসকিনের প্রথমের আনন্দ

শাওন শেখ
ঢাকা
বর্ষসেরা রানারআপের পুরস্কার হাতে তাসকিন আহমেদতানভীর আহমেদ

চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ, তবে মনে হয়তো তাঁর রেশ ছিল না। নইলে কি আর ওভাবে ভক্তদের সেলফি, ছবির আবদার পূরণ করতে পারেন! সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৪ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর মঞ্চে যার শুরু। এরপর বিশ্রাম নিতে যাওয়ার পথে সোনারগাঁও হোটেলের দ্বিতীয় তলার লিফটে ওঠার আগপর্যন্ত একই কাজ করতে হয়েছে তাসকিন আহমেদকে। এমন সন্ধ্যায় অবশ্য ফুরফুরে মেজাজে থাকাটাই স্বাভাবিক। সেলফি পর্বের কিছুক্ষণ আগেই যে তাঁর হাতে উঠেছে সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো বর্ষসেরা রানারআপ পুরস্কার।
তাসকিনের হাতে এ পুরস্কার উঠেছে ২০২৪ সালের অসাধারণ পারফরম্যান্সের সৌজন্যে। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া তাসকিন ২০২১ সাল থেকেই ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। তবে ২০২৪ সালটা তাঁর জন্য একটু আলাদাই, পরিসংখ্যানও সেটাই বলছে। গত বছর তিনি উইকেট পেয়েছেন ৬৩টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গত বছর সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় তাসকিনের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন শুধু দুজন—যশপ্রীত বুমরা (৮৬) ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৬৪)।

২০২৪ সালের সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো পুরস্কারের দুই বর্ষসেরা রানারআপ মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাসকিন আহমেদ
প্রথম আলো

পরিসংখ্যান বলছে, তাসকিনের জন্য এটাই সেরা বছর। তবে তাসকিন নিজে কী বলছেন? পুরস্কার নিয়ে অনুভূতি জানাতে গিয়ে তাসকিন অবশ্য বললেন অন্য কথা, ‘আমার সেরা বছর আমি মনে করি, এখনো আসা বাকি। গত বছর বোলিংটা অনেক উপভোগ করেছি। বোলিংয়ে ছন্দ আর ফিটনেসটাই আসল কথা।’
তাসকিন গত বছর টেস্ট খেলেছেন ৪টি, তাতে উইকেট এসেছে ১৯টি। টেস্টে প্রথমবার ৫ উইকেট, প্রথমবার সিরিজসেরার পুরস্কারও এসেছে গত বছরই। গত বছর নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলা দুই টেস্টের সিরিজে নেন ১১ উইকেট। তাসকিনের কাছে ওই সিরিজটা তাই বিশেষ কিছু, ‘গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লাল বলের সিরিজটা অনেক উপভোগ করেছি। প্রথমবার ডিউক বলে খেলার সুযোগ পেয়েই সিরিজসেরা হয়েছি। সব মিলিয়ে এটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

মিরাজের জন্য নতুন অনুপ্রেরণা

প্রথমবার সিটি গ্রুপ-প্রথম আলোর পুরস্কার পেয়ে তাসকিন স্বাভাবিকভাবেই অনেক আনন্দিত। সেই আনন্দের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রথমবার পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে। এটা সামনে ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’
সামনে তাসকিনের জন্য বড় পরীক্ষা হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ। আগামী মাসে আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে ‘চ্যাম্পিয়ন’ হতে চান তাসকিন। ব্যক্তিগত লক্ষ্য আছে তাঁর নিজেরও। তবে সেটা অন্য সব সিরিজ বা টুর্নামেন্টের মতোই, ‘যেকোনো সিরিজের মতোই দলের জয়ে অবদান রাখতে চাই। আমার লক্ষ্য এশিয়া কাপে দলকে চ্যাম্পিয়ন করা। সহজ হবে না, তবে আমরা আশাবাদী। গত কয়েকটা সিরিজে যেভাবে উন্নতির ধরন দেখা যাচ্ছে, যেভাবে দল হিসেবে খেলছি, এটা ভালো লক্ষণ।’
চলতি বছর চোটের কারণে তাসকিনের মাস চারেক কেটেছে পুনর্বাসনে। চোট থেকে ফিরেছেন গত জুলাইয়ে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে। সব মিলিয়ে ৭ ম্যাচ খেলে উইকেট পেয়েছেন মাত্র ১৪টি। সংখ্যাটা নিশ্চয়ই বাড়াতে চাইবেন এই পেসার। আর এর জন্য সবচেয়ে ভালো মঞ্চই যে এশিয়া কাপ!

বিচারক ও পাঠকদের রায়ে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ঋতুপর্ণা

