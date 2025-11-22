সাহিবজাদার ব্যাটে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে পাকিস্তানের দুইয়ে দুই

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
সাহিবজাদার ব্যাটে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে পাকিস্তানের দুইয়ে দুই
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ শ্রীলঙ্কাকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে স্বাগতিকেরা। ১২৯ রানের লক্ষ্য ২৭ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে পাকিস্তান।
পাকিস্তানের বোলাররা আটসাট বোলিং করে আটকে রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কাকে। লঙ্কানরা ৭ উইকেটে করতে পারে ১২৮ রান। সাহিবজাদা ফারহানের ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ইনিংসে ভর করে সহজেই সেই রান পেরিয়ে গেছে পাকিস্তান। টানা দুই ম্যাচে জয় পাওয়া পাকিস্তান আগামীকালই আবার মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
লং অন দিয়ে চার মেরে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেওয়া সাহিবজাদা ৪৫ বলে করেছেন ৮০ রান, মেরেছেন ৬টি চার ও ৫টি ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর আগের সর্বোচ্চ ছিল ৭৪। এ বছরই লাহোর বাংলাদেশের বিপক্ষে ও লডারহিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুবার ৭৪ রান করেছিলেন ২৯ বছর বয়সী সাহিবজাদা।
সাইম আইয়ু্বকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৫ ওভারেই ৪৭ রান করেন সাহিবজাদা। ৮ বলে ২০ রান করে দাসুন শানাকার বলে স্টাম্পড হয়েছেন সাইম। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে বাবর আজমকে নিয়ে ৬৯ রান যোগ করেন সাহিবজাদা। ২২ বলে ১৬ রান করা বাবরকে বোল্ড করার পরের বলেই পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগাকে এলবিডব্লু করে হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়ান লঙ্কান পেসার দুষ্মন্ত চামিরা। উসমান খান হ্যাটট্রিক করতে দেননি চামিরাকে।
এর আগে শ্রীলঙ্কার হয়ে ৩৮ বলে সর্বোচ্চ ৪১ রান করে অপরাজিত ছিলেন জানিত লিয়ানাগে। এ ছাড়া ২০ ছাড়িয়েছেন কামিল মিশারা (২২) ও কুশল পেরেরা (২৫)। পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজ ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
শ্রীলঙ্কা: ২০ ওভারে ১২৮/৭ (লিয়ানাগে ৪১*, কুশল পেরেরা ২৫, মিশারা ২২; নেওয়াজ ৪/১৬)। পাকিস্তান: ১৫.৩ ওভারে ১৩১/৩ (সাহিবজাদা ৮০*, সাইম ২০, বাবর ১৬; চামিরা ২/২৯)। ফল: পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মোহাম্মদ নেওয়াজ।