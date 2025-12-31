চট্টগ্রামে হচ্ছে না এবারের বিপিএল, নতুন সূচিতে বিপিএলে কবে কার খেলা
এবারের বিপিএলে চট্টগ্রামে কোনো খেলা হচ্ছে না। আগের সূচি অনুযায়ী আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে চট্টগ্রামে খেলা শুরু হওয়ার কথা ছিল, তবে ওই ম্যাচগুলো সিলেটে সরিয়ে আনা হয়েছে।
২ জানুয়ারি সিলেট পর্ব শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা এখন হবে ১২ জানুয়ারি। এরপর বিপিএল চলে যাবে ঢাকায়। সম্প্রচার-সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনার সুবিধা এবং বাংলাদেশ দলের আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান।
গতকাল বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা যান। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিপিএলে এ দিনের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওই দুটি ম্যাচ হবে ৪ জানুয়ারি।
এ ছাড়া আগের সূচি অনেকটা একই রাখা হয়েছে। ফাইনালও হবে ২৩ জানুয়ারি।
নতুন সূচিতে খেলা—
১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৬টা, রংপুর রাইডার্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
২ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা, সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
৪ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৬টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স
৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-সিলেট টাইটান্স
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স
৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রসে
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-সিলেট টাইটানস
৮ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৬টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-সিলেট টাইটানস
৯ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রংপুর রাইডার্স
১১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, ঢাকা ক্যাপিটালস
১২ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
ঢাকা পর্ব
১৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টায়, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস
১৬ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৭টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারির্স
১৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস
১৯ জানুয়ারি
দুপুরে প্রথম এলিমেটর
সন্ধ্যায় দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
২১ জানুয়ারি
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
২৩ জানুয়ারি
ফাইনাল