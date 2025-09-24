নতুন যুবরাজকে পেয়ে গেছে ভারত, বলছেন অশ্বিন

নতুন যুবরাজকে পেয়ে গেছে ভারত, বলছেন অশ্বিন
১৭২ রানের লক্ষ্য। পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই লক্ষ্যকেই ছেলেখেলা বানিয়ে ফেলেছিলেন ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিল। ৩৯ বলে ৭৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কারও জেতেন অভিষেক। আজকাল এমন ইনিংস নিয়মিতই খেলছেন তিনি। গত এক বছরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক ভারতের প্রথম পছন্দের ওপেনার হয়ে উঠেছেন। তাঁর কারণে দলে জায়গা হারিয়েছেন যশস্বী জয়সোয়ালের মতো ব্যাটসম্যান। দারুণ ছন্দে থাকা সেই অভিষেক আজ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবেন।
এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম চার ম্যাচে অভিষেক করেছেন ১৭৩ রান। স্ট্রাইক রেট অবিশ্বাস্য—২০৮.৪৩। ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আরও বহু বছর এমন ব্যাটিং চালিয়ে যাবেন অভিষেক। ভারত-পাকিস্তান সুপার ফোর ম্যাচের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেন, ‘আমি আপনাদের বলতে চাই, এটা অভিষেক শর্মার আগমন নয়, এ কেবল শুরু। সে মাত্র শুরু করেছে, সামনে ওর দীর্ঘ ভবিষ্যৎ। সে ক্রিকেট দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেবে।’
যেভাবে যুবরাজ সিং ভারতের সাদা বল ক্রিকেটের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, সীমিত ওভারের সেরা ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন—অভিষেক সহজেই সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে।
বাঁহাতি এই ওপেনারকে যুবরাজ সিংয়ের উত্তরসূরি মনে করেন অশ্বিন, ‘এটা লিখে রাখুন। ওর সামর্থ্যের অভাব নেই। যেভাবে যুবরাজ সিং ভারতের সাদা বল ক্রিকেটের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, সীমিত ওভারের সেরা ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন—অভিষেক সহজেই সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে। আমার বিশ্বাস, সে যুবরাজের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে যাবে। ও অসাধারণ প্রতিভাধর।’
এ পর্যন্ত অভিষেক ভারতের হয়ে ২১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। করেছেন ৭০৮ রান, গড় ৩৫.৪০, স্ট্রাইক রেট ১৯৭.২১—অবিশ্বাস্য এক পরিসংখ্যান। দুটি সেঞ্চুরি ও তিনটি ফিফটি করেছেন তিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৪ বলে ১৩৫ রান করে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরের রেকর্ড গড়েন। সেই ম্যাচে ভারত জেতে ১৫০ রানে।
রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে গিলকে নিয়ে অভিষেক গড়েন ১০৫ রানের উদ্বোধনী জুটি। ১৭২ রানের লক্ষ্য ভারত তুলে নেয় ৬ উইকেট হাতে রেখে, হাতে ছিল ৭ বল। ইনিংসের অষ্টম ওভারে অভিষেক পা সরিয়ে, সামনে এগিয়ে, সাইম আয়ুবকে এক অসাধারণ শটে এক্সট্রা কাভার দিয়ে চার মারেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির বিখ্যাত ‘হেলিকপ্টার শট’কেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।
অশ্বিন ওই শট নিয়ে বলেন, ‘অভিষেক শর্মা একেবারে ধোনি স্টাইলের ইনসাইড-আউট হেলিকপ্টার কাভার ড্রাইভ খেলেছে। সবাই বলবে ওর পাঁচ ছক্কার কথা, কিন্তু আমি এই কাভার ড্রাইভ নিয়েই কথা বলতে চাই। কারণ, দুর্দান্ত এক চোখজুড়ানো শট ছিল এটি। কোনো ব্যাটসম্যান যদি খেলাটাকে এতটা সহজ করে তুলতে পারে, তাহলে তাকে প্রতিদিন দেখতে কে না চাইবে?’