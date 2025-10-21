৫০ ওভারই স্পিন বোলিং, এমন কিছু আগে দেখেনি ওয়ানডে, ম্যাচের রেকর্ডও ভাঙতে যাচ্ছে

৫০ ওভারই স্পিন বোলিং, এমন কিছু আগে দেখেনি ওয়ানডে, ম্যাচের রেকর্ডও ভাঙতে যাচ্ছে
নতুন ইতিহাস লেখা হলো মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। স্পিন ট্র্যাকে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পুরো ৫০ ওভারই করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনাররা। ৫৪ বছরের ওয়ানডে ইতিহাসে এই প্রথম স্পিনাররা ‘ফিফটি’ করলেন বোলিংয়ে।
ওয়ানডেতে এক ইনিংসে স্পিনারদের সবচেয়ে বেশি বোলিং করার আগের রেকর্ডটি ছিল শ্রীলঙ্কার। তিনবার ইনিংসে ৪৪ ওভার বোলিং করেছিলেন দলটির স্পিনাররা। সেই রেকর্ড ভেঙে আজ নতুন রেকর্ড গড়ে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর এমনই এক রেকর্ড, যেটি ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই, যে রেকর্ড শুধু ছোঁয়াই সম্ভব।
ওয়ানডেতে এর আগে পেসারদের হাতে বল না দিয়ে সবচেয়ে বেশি ওভার বোলিং করার রেকর্ড ছিল ওমানের। এ বছরই যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৫.৩ ওভারে অলআউট করেছিল ওমান। সব কটি ওভারই করেছিলেন ওমানি স্পিনাররা।
ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা এর আগে ওয়ানডেতে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩৪ ওভার বোলিং করিয়েছিল স্পিনারদের দিয়ে। সেটি ২০০১ সালের ঘটনা, গ্রেনাডায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
স্পিনের আরেকটি বিশ্ব রেকর্ডও ডাকছে
এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বোলিংয়ের রেকর্ডটা তো হলোই। এক ম্যাচের রেকর্ডটাও ভাঙতে পারে আজ। বাংলাদেশের স্পিনাররা ২৮.৩ ওভার বোলিং করলেই হয়ে যাবে রেকর্ড।
ওয়ানডেতে এক ম্যাচে স্পিনাররা সর্বোচ্চ ৭৮.২ ওভার বোলিং করেছেন। ২০১৯ সালে দেরাদুনে আফগানিস্তান-আয়ারল্যান্ড ম্যাচে। আইরিশ স্পিনাররা ৩৯ ও আফগান স্পিনাররা ৩৯.২ ওভার বোলিং করেছিলেন সেদিন।