ক্রিকেট

কুয়াশায় বাতিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি

খেলা ডেস্ক
মাস্ক পরে অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়াএএফপি

শেষ পর্যন্ত খেলাই হলো না! লক্ষ্ণৌতে ঘন কুয়াশার কারণে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে পরিত্যক্ত হয়েছে। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছয়বার মাঠ পরিদর্শনের পর রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ অফিশিয়ালরা।

ম্যাচটিতে টসও হয়নি। প্রথম পর্যবেক্ষণের পর রাত আটটায় আবার মাঠ পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। কিন্তু তখনো পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আম্পায়াররা আবার বৈঠকে বসেন। তখনো অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং কুয়াশা আরও বেড়ে যায়। ফলে তাঁরা আরও সময় নেন এবং রাত ৯টায় চতুর্থবার মাঠ পরীক্ষা করেন।

আরও পড়ুন

ম্যালান, মায়ার্স, ইফতিখারসহ ৬ বিদেশিকে চুক্তিতে নিল রংপুর রাইডার্স

এদিকে খারাপ বায়ুমানও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্ণৌর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০-এর অনেক ওপরে ছিল। যা সাধারণভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে ধরা হয়। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে, যার প্রভাব খেলাধুলাতেও পড়ছে।

ছয়বার মাঠ পরিদর্শনের পর ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ অফিশিয়ালরা
এএফপি

অনুশীলনের সময় হার্দিক পান্ডিয়াকে মাস্ক পরে থাকতে দেখা যায়। এ কারণে দুই দলই সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ থেকে ৮টার মধ্যে অনুশীলন শেষ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর রাত সাড়ে ৯টা এবং রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে আরও দুবার মাঠ পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ভালো হয়নি। শেষ পর্যন্ত কুয়াশা ও খারাপ বায়ুমানের কারণে আম্পায়াররা ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন।

লক্ষ্ণৌতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সিরিজে ভারত আর হারছে না। দলটি এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে আছে। সিরিজের শেষ ম্যাচ আহমেদাবাদে, সেটি জিতলে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ড্র করবে।

আরও পড়ুন

বাবা ছয়বারের এমপি, মা তিনবারের: ছেলে এবার মোস্তাফিজের সতীর্থ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন