মার্চে ফিনালিসিমার পর কাতারে মেসিদের আরও একটি ম্যাচ
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে সবার চোখ এখন প্রস্তুতিতে, তবে এর মধ্যে একটি শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামবে বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও স্পেন।
আগামী ২৭ মার্চ কাতারের দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে ফিনালিসিমায় মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন দুই দল। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর দেশটিতে এই প্রথমবার খেলতে নামবে আর্জেন্টাইনরা।
ইউরো চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচের পরপর আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কাতার, এই ম্যাচ হবে কাতারেই। বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরুর আগে এটিকে শেষ দিকের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর একটি হিসেবে দেখছে ‘আলবিসেলেস্তা’রা।
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ খেলার বিষয়টি নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিশ্চিত করেছে কাতার। সেখানে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ৩১ মার্চ। ম্যাচের ভেন্যু ও শুরুর সময় এখনো ঠিক হয়নি।
সর্বশেষ কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা আর্জেন্টিনা আবারও সেই দেশে খেলতে নামছে। ২০১৯ সালের পর কাতারের বিপক্ষে এটিই হবে তাদের প্রথম ম্যাচ। ২০১৯ কোপা আমেরিকার গ্রুপ ‘বি’-এর শেষ ম্যাচে সের্হিও আগুয়েরো ও লাওতারো মার্তিনেজের গোলে কাতারকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা।
এবারের ম্যাচটি স্কালোনির জন্য হবে গুরুত্বপূর্ণ এক পরীক্ষা। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে শিরোপা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত দল নির্বাচন নিয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে এই ম্যাচকে।
২০২৬ বিশ্বকাপে কাতার পড়েছে গ্রুপ ‘বি’-তে। তাদের সঙ্গে রয়েছে কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং আরেকটি ইউরোপীয় দল। শেষ দলটি আসবে ইতালি, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও বসনিয়ার মধ্যে প্লে-অফ জয়ীর মাধ্যমে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার গ্রুপে আছে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান।