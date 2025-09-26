বার্সার দুর্দান্ত জয়ের রাতে ফ্লিকের পেছনে গার্দিওলা

বার্সার দুর্দান্ত জয়ের রাতে ফ্লিকের পেছনে গার্দিওলা
লা লিগায় গত মৌসুমে বেশ কিছু ম্যাচ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল বার্সেলোনা। সেই ঘুরে দাঁড়ানো জয়গুলোই শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতায় কাতালান ক্লাবটিকে। চলতি মৌসুমেও গতকাল রাতে একই পথে হেঁটে জিতেছে বার্সেলোনা।
ওভিয়েদোর মাঠে শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল বার্সা। এমনকি পিছিয়ে থেকেই যেতে হয় বিরতিতে। তবে বিরতি থেকে ফিরে আর পেছনে ফিরে তাকায়নি দলটি। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের জালে বার্সা একে একে বল জড়ায় তিনবার, যা শেষ পর্যন্ত বার্সাকে এনে দিয়েছে ৩-১ গোলের দারুণ এক জয়।
বার্সার জয়ে গোল করেছেন এরিক গার্সিয়া, রবার্ট লেভানডফস্কি ও রোনালদ আরাউহো। এই জয়ের পর প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের সঙ্গে বার্সার পয়েন্টের ব্যবধান এখন ২। ৬ ম্যাচের সব কটিতে জিতে শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ১৮। বিপরীতে সমান ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে বার্সার পয়েন্ট ১৬।
বার্সার এই জয়ে দারুণ এক মাইলফলক গড়েছেন দলটির কোচ হান্সি ফ্লিক। একুশ শতকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবটির হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০ ম্যাচ জেতা কোচ এখন ফ্লিক। জয়ের ‘ফিফটি’ পূরণ করতে ফ্লিকের লেগেছে ৬৭ ম্যাচ। এর মধ্য দিয়ে তিনি পেছনে ফেলেছেন কিংবদন্তি পেপ গার্দিওলাকে, তাঁর লেগেছিল ৭১ ম্যাচ। ফ্লিকের ওপরে আছেন শুধু লুইস এনরিকে। বার্সায় ৬০ ম্যাচের মধ্যে ৫০টিতেই জিতেছিলেন পিএসজির বর্তমান কোচ।
ওভিয়েদোর মাঠে ম্যাচের ৩৩ মিনিটে অদ্ভুত এক গোল হজম করে বার্সা। বল ‘ক্লিয়ার’ করতে বক্স ছেড়ে অনেকটাই নিচে নেমে এসেছিলেন বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তিনি বল তুলে দেন মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গায় থাকা প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার আলবার্তোর রেইনার পায়ে।
এমন সুযোগ হাতছাড়া করেননি রেইনা। প্রায় মাঝমাঠ থেকেই গোলপোস্ট লক্ষ্য করে শট নেন তিনি। দৌড়ে গিয়ে সেই বল ঠেকানোর সুযোগ ছিল না গার্সিয়ার। প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে নিঁখুত নিশানায় বল জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন ওভিয়েদোর এই মিডফিল্ডার।
বিরতির পর ৫৪ মিনিটে পোস্টের কাছাকাছি জায়গা থেকে গোল করে বার্সাকে সমতায় ফেরান গার্সিয়া। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে রাফিনিয়ার বদলে মাঠে নামেন লেভানডফস্কি। আর মাঠে নামার ৫ মিনিটের মধ্যেই দলকে সমতায় ফেরান। ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংয়ের সহায়তায় দারুণ এক হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লেভা। এরপর ৮৮ মিনিটে হেডে আরেকটি গোল করে বার্সার ৩-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন আরাউহো।
ম্যাচ শেষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, ‘আমি দলের খেলোয়াড়দের বলেছি, শান্ত থাকতে হবে এবং বল পায়ে রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে হবে। আর আমরা সেটা ভালোভাবেই করেছি।’