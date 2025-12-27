ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুলের জার্সিতে ভির্টৎসের প্রথম গোল, শীর্ষে ফিরেছে আর্সেনাল

খেলা ডেস্ক
২৩তম ম্যাচে লিভারপুলের হয়ে প্রথম গোল পেয়েছেন ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসএএফপি

লিভারপুল ২–১ উলভারহ্যাম্পটন

অ্যানফিল্ডে মুখোমুখি প্রয়াত দিয়েগো জোতার সর্বশেষ দুই ক্লাব লিভারপুল ও উলভারহ্যাম্পটন। স্পেনে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৮ বছর বয়সেই মারা যাওয়া জোতাকে আজ সেই ম্যাচে অন্য রকমভাবেই শ্রদ্ধা জানাল লিভারপুল। লিভারপুলের মাসকট হিসেবেই আজ মাঠে উপস্থিত হয়েছিল জোতার তিন সন্তানের দুজন দিনিস ও দুয়ার্তে। জোতার পরিবারের আরও কিছু ছেলে-মেয়েও ছিল মাসকট হিসেবে। তাদের সামনে রেখেই মাঠে ঢোকে লিভারপুল।

আবেগময় সেই ম্যাচটি জিতেই মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল। পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা উলভারহ্যাম্পটনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে অল রেডরা। এই ম্যাচেই লিভারপুলের জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন ক্লাব রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে দলে আসা ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস।

প্রয়াত দিয়েগো জোতার দুই ছেলে ও পরিবারের আরও খুদে সদস্য আজ লিভারপুলের মাসকট হিসেবে মাঠে ছিল
এএফপি

৪১ মিনিটে রায়ান গ্রাভেনবার্চের গোলে এগিয়ে যাওয়ার ১ মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জার্মান তারকা। বিরতি থেকে ফিরে ৫১ মিনিটে সান্তিয়াগো বুয়েনোর গেল ব্যবধান কমিয়েছিল লিগে ১৮ ম্যাচ শেষেও জয়হীন উলভস। ১৬ ম্যাচেই হারা দলটির পয়েন্ট মোটে ২। অন্যদিকে টানা তৃতীয় ম্যাচে জয় পাওয়া লিভারপুল ১৮ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে উঠে এসেছে চারে। আজ রাতেই অ্যাস্টন ভিলা-চেলসি ম্যাচে চেলসি জয় পেলে অবশ্য পাঁচে নেমে যাবে আর্নে স্লটের দল।

স্পোর্টস কুইজ :ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, অ্যাথলেটিকস—২০২৫ সালটাকে কতটা মনে রেখেছেন

২–১ গোলের জয়ে আর্সেনালই শীর্ষে

আর্সেনালের প্রথম গোলটি মার্টিন ওডেগার্ডের (ডানে)
রয়টার্স

একই সময়ে অনুষ্ঠিত আরেক ম্যাচে ব্রাইটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে সিটিকে টপকে শীর্ষে ফিরেছে আর্সেনাল। এমিরেটসে ১৪ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ডের গোলে এগিয়ে যায় গানাররা। ৫২ মিনিটে জর্জিনিও রুতারের আত্মঘাতী গোলে ২-০ হয় ব্যবধান। ৬৪ মিনিটে দিয়েগো গোমেজের গোলে ব্যবধান কমায় ব্রাইটন।

১৮ ম্যাচের ১৩টি জেতা আর্সেনালের পয়েন্ট ৪২। দিনের প্রথম ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টকে হারিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৪০।

আরও পড়ুন

একুশ শতকের প্রথম ২৫ বছরের সেরা ক্রীড়াবিদ মেসি, শীর্ষ দশে কারা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন