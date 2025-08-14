ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর অধিনায়ক কারা

ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর অধিনায়ক কারা
ফুটবলে অধিনায়কের দেখা মেলে বিশেষ দুটি সময়ে—কিক অফ বাঁশি বাজার আগে পার্শ্ব নির্ধারণের টসে আর শিরোপা জয়ের পর অতিথির কাছ থেকে সেটি বুঝে নেওয়ার মুহূর্তে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন কিংবা ম্যাচ টাইব্রেকারে গেলে কোন গোল পোস্টে শুট হবে...এমন কিছু ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা রাখতে দেখা যায়।
শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোতে এবার অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে কারও কারও। কেউ কেউ আবার আগে থেকেই দলের বাহুবন্ধনী পরে আসছেন। সাফল্যে, ঐতিহ্যে আলোচনায় থাকা তেমনই কিছু শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের এবারের অধিনায়কদের দিকে চোখ বোলানো যাক।
রিয়াল মাদ্রিদ: দানি কারভাহাল
লুকা মদরিচ ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার পর এবার নতুন অধিনায়ক নিয়োগ দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২০১৩ সাল থেকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে থাকা দানি কারভাহালকে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। নতুন মৌসুমে রিয়ালের অধিনায়কদের তালিকায় কারভাহালের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেবেন ফেদে ভালভের্দে। এ ছাড়া বিকল্প অধিনায়ক হিসেবে আরও আছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও থিবো কোর্তোয়া।
বার্সেলোনা: আন্দ্রে টের স্টেগেন
বার্সেলোনার নেতৃত্বে থাকছেন আন্দ্রে টের স্টেগেনই। অবশ্য চলতি মাসের শুরুর দিকে তাঁর নেতৃত্ব কেড়েও নেওয়া হয়েছিল। মেডিকেল তথ্য লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোকে কেন্দ্র করে ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।
এর জেরে বার্সেলোনা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। তবে দুই পক্ষের ঝামেলা মেটার পর জার্মান গোলকিপারকে আবার নেতৃত্বে বহাল করা হয়েছে। টের স্টেগেনের অনুপস্থিতিতে বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব করবেন রোনালদ আরাউহো।
আতলেতিকো মাদ্রিদ: কোকে
সেই ২০১৯ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদের অধিনায়কত্ব পেয়েছেন কোকে। তখন থেকে এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারই দলটির অধিনায়ক। এ মুহূর্তে বিকল্প অধিনায়ক হিসেবে আছেন হোসে মারিয়া হিমেনেজ ও ইয়ান ওবলাক।
ম্যানচেস্টার সিটি: বের্নার্দো সিলভা
পেপ গার্দিওলা সাধারণত খেলোয়াড় ও স্টাফদের ভোট নিয়ে দলের অধিনায়ক চূড়ান্ত করেছেন এত দিন। তবে এবার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধিনায়ক বানিয়েছেন সিটিতে শেষ মৌসুম কাটাতে চলা বের্নার্দো সিলভাকে। ৩০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজের পর সহকারী অধিনায়ক বানিয়েছেন যথাক্রমে রুবেন দিয়াজ, রদ্রি ও আর্লিং হলান্ডকে।
টটেনহাম: ক্রিস্টিয়ান রোমেরো
হিয়ুং-মিন সন টটেনহাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় নতুন অধিনায়ক বানাতে হয়েছে টটেনহামকে। দায়িত্বটা পেয়েছেন এত দিন সনের সহকারী হিসেবে থাকা ক্রিস্টিয়ানো রোমেরো। এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার এবারই টটেনহাম ছেড়ে চলে যেতে পারেন বলে যে গুঞ্জন চলছিল, অধিনায়ক হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় সেটি অনেকটাই মিলিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
লিভারপুল-ভার্জিল ফন ডাইক
লিভারপুলের অধিনায়ক পরিবর্তন করতে হয়নি, ভার্জিল ফন ডাইকই আছেন। তবে সহকারী অধিনায়কের পদ খালি। ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার–আর্নল্ড রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় অ্যান্ডি রবার্টসন অথবা মোহাম্মদ সালাহকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে।
আর্সেনাল: মার্টিন ওডেগার্ড
২০২২ সাল থেকে আর্সেনালের অধিনায়কত্ব করছেন মার্টিন ওডেগার্ড।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ব্রুনো ফার্নান্দেজ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নেতৃত্বে রেখেছে ব্রুনো ফার্নান্দেজকেই, যিনি দুই বছর আগে থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ।
চেলসি: রিস জেমস
জুলাইয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা চেলসির অধিনায়ক রিস জেমস। দলটির অন্যতম অধিনায়কের তালিকায় আছেন এনজো ফার্নান্দেজ।
বায়ার্ন মিউনিখ: মানুয়েল ন্যয়ার
বায়ার্ন মিউনিখের অধিনায়ক ৩৯ বছর বয়সী গোলকিপার মানুয়েল ন্যয়ার। সহ-অধিনায়ক টমাস মুলার মেজর লিগ সকারে চলে যাওয়ায় তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ইওশুয়া কিমিখ।
ইন্টার মিলান: লাওতারো মার্তিনেজ
ইতালিয়ান ক্লাবটির অধিনায়ক লাওতারো মার্তিনেজ। ২০২৩ সাল থেকেই এ দায়িত্বে তিনি।
এসি মিলান: মাইক মাইনিয়ঁ
এসি মিলানের নতুন অধিনায়ক মাইক মাইনিয়ঁ। ১৯৬১ সালের পর মিলানের প্রথম বিদেশি অধিনায়ক তিনি।
পিএসজি: মারকিনিওস
পিএসজির অধিনায়ক মারকিনিওস। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিরোপা উঠেছিল তাঁর হাতেই।