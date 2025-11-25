খুলনা পর্বের বর্ণিল উদ্বোধন করলেন বিপ্লব ভট্টাচার্য

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
খুলনা পর্বের বর্ণিল উদ্বোধন করলেন বিপ্লব ভট্টাচার্য
খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সেজেছে নতুন সাজে। ঘাস কেটে পরিচর্যা করা হয়েছে মাঠের। কমপ্লেক্সের ভেতর-বাইরে ব্যানার–ফেস্টুন উড়ছে। দলগুলো উৎসবের আমেজে যোগ দিয়েছে আয়োজনে। নতুন এক আবহে আজ সকালে এই মাঠেই ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের খুলনা পর্বের খেলা শুরু হয়েছে।
সকাল সাড়ে আটটায় খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। নানা রঙের বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে পরিচিত মুখ, আটটি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা সাবেক গোলকিপার বিপ্লব ভট্টাচার্য।
উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী, খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আনিসুর রহমান, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার দস্তগীর হোসেন নীরা, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ নাজমুল হুদা প্রমুখ।
৪৬টি দল নিয়ে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের সফলতা কামনা করে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী বলেন, ‘খেলাধুলা শরীর-মন ভালো রাখে। আর শরীর-মন ভালো রাখতে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত হওয়া উচিত তরুণদের।’ খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমানও খেলাধুলার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ‘খেলায় জয়–পরাজয় থাকবেই। সেটি মেনে নিয়েই এই টুর্নামেন্টটা উপভোগ করতে হবে।’
শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলেদের জন্য নয়, মেয়েদের জন্যও এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন বিপ্লব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলোর এই আয়োজন তৃতীয় বর্ষে পা রেখেছে। আগামীতে আমরা আশা করব মেয়েদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট করবে প্রথম আলো। বর্তমানে মেয়েরা খুব ভালো খেলছে, সামনে তারা এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। এমনকি বিশ্বকাপেও খেলার সুযোগ আছে। নারী ফুটবলাররা এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে। ফলে মেয়েরা পিছিয়ে নেই। তাই তাদের জন্যও টুর্নামেন্ট করা উচিত।’
খুলনা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিচ্ছে। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৩-০ গোলে জিতেছে ম্যাচটি। ম্যাচসেরা হন আবু রায়হান। দুটি গোল বানান তিনি।
দ্বিতীয় ম্যাচে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ দুই ম্যাচের জয়ী দল আজই বেলা সোয়া দুইটায় খুলনা অঞ্চলের ফাইনালে লড়বে।