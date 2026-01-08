রাফিনিয়ার জোড়া গোলে বিলবাওকে উড়িয়ে ফাইনালে বার্সেলোনা

রাফিনিয়ার জোড়া গোলে বিলবাওকে উড়িয়ে ফাইনালে বার্সেলোনা
অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেন রাফিনিয়া। গতকাল বুধবার রাতে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও রেকর্ড ১৫ বারের শিরোপাধারী দলটি। আগামী রোববার ফাইনালে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ বা আতলেতিকো মাদ্রিদ। এই দুই দল আজ রাতে অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে।
জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিকের একাদশে ছিলেন না দলের অন্যতম সেরা তারকা লামিনে ইয়ামাল। তাতেও অবশ্য বড় জয় পেতে সমস্যা হয়নি বার্সেলোনার। এদিন ম্যাচের ২২ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে শট নিয়ে বার্সেলোনাকে প্রথমে এগিয়ে দেন ফেরান তোরেস।
এরপর ৩০ থেকে ৩৮—এই ৯ মিনিটের মধ্যে আসে আরও তিন গোল। বলা যায়, ম্যাচের ৪০ মিনিট পেরোনোর আগে নিশ্চিত হয়ে যায় বার্সার জয়। ৩০ মিনিটে রাফিনিয়ার কাটব্যাকে লোপেজের দুর্দান্ত শট থেকে আসে দ্বিতীয় গোল। ৪ মিনিট পর দারুণ এক আক্রমণ থেকে ম্যাচের তৃতীয় গোলটি করেন বার্সার সুইডিশ উইঙ্গার রুনি বার্ডঘি।
৩৮ মিনিটে বাঁ দিকের কোনা থেকে দুর্দান্ত শটে নিজের প্রথম গোলটি করেন রাফিনিয়া। বিরতির পর কাছ থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে করেন দ্বিতীয় গোল। ৭২ মিনিটে বদলি হয়ে নামেন ইয়ামাল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৯ ম্যাচ জিতল লা লিগার শীর্ষে থাকা বার্সা।
গত মৌসুমে স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের পর লা লিগা ও কোপা দেল রে জিতেছিল বার্সেলোনা। ফ্লিক বলেছেন, এবারও এই টুর্নামেন্টকে সাফল্যের মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগাতে চান তাঁরা।
ম্যাচ শেষে বার্সার উইঙ্গার রাফিনিয়া বলেন, ‘খেলা সহজ বা কঠিন, এটা আমরা নিজেরাই ঠিক করি। আমরা যদি ভালো খেলি, ঠিকভাবে রক্ষণ সামলাতে পারি এবং আক্রমণ করতে পারি, তাহলে ম্যাচ সহজ হয়ে যায়।’
হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে থাকার পর ফিরেই দারুণ পারফর্ম করছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া। নিজেকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সব সময় সেরা হতে চাই। কখনোই বলব না যে আমি এখন সেরা অবস্থায় আছি। দলকে সেরাটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব।’
হতাশাজনক হারের পর অ্যাথলেটিক অধিনায়ক ইনিয়াকি উইলিয়ামস বলেন, ‘এখানে আসা সমর্থকদের কাছে আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে। আজ আমরা প্রত্যাশার ধারেকাছেও ছিলাম না।