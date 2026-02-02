গোল পাচ্ছেন না আর্জেন্টাইন তারকা, দুশ্চিন্তা বাড়ছে স্কালোনির

গোল পাচ্ছেন না আর্জেন্টাইন তারকা, দুশ্চিন্তা বাড়ছে স্কালোনির
৩১ জানুয়ারি ছিল হুলিয়ান আলভারেজের ২৬তম জন্মদিন। কেক কাটা, উদ্যাপন আর ভক্তদের ভালোবাসায় দিনটি এমনিতেই বিশেষ হওয়ার কথা ছিল। তার ওপর সেই রাতেই লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল তাঁর দল আতলেতিকো মাদ্রিদ। আলভারেজের সামনে সুযোগ ছিল মাঠের পারফরম্যান্সে নিজের জন্মদিনের রাতটাকে রঙিন করে তোলার। কিন্তু ভাগ্যটা সেদিন আসলেই খারাপ ছিল এই আর্জেন্টাইন তারকার।
সুযোগ এলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি আলভারেজ। গোল করা তো দূরের কথা, নিজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বিব্রতকর গোলখরাটাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নিলেন তিনি। লিগে এখন সব মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ ধরে কোনো গোল নেই আলভারেজের। ইউরোপিয়ান ফুটবলে পা রাখার পর এত লম্বা সময় তিনি কখনো ‘উপবাস’ থাকেননি।
ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের শুরুটা অবশ্য আলভারেজের জন্য কিছুটা অপ্রত্যাশিতই ছিল। কোচ দিয়েগো সিমিওনে তাঁকে শুরুর একাদশে না রেখে বসিয়ে রেখেছিলেন বেঞ্চে। আলভারেজের জায়গায় সুযোগ পেয়েছিলেন আরেক বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন থিয়াগো আলমাদা।
তবে ‘স্পাইডার’খ্যাত আলভারেজকে খুব বেশি সময় সাইড বেঞ্চে বসে থাকতে হয়নি। ম্যাচের ২২ মিনিটে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মাঠে নামতে হয় তাঁকে। কর্নার ঠেকাতে গিয়ে সতীর্থ আলেকজান্ডার সোরলোথ ও আর্জেন্টিনার মাথিয়াস মোরেনোর মধ্যে মাথার সংঘর্ষ হয়। চোট গুরুতর হওয়ায় সোরলোথকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়, আর বদলি হিসেবে মাঠে ঢোকেন আলভারেজ।
ম্যাচে এক ঘণ্টার বেশি সময় মাঠে থেকেও গোলের খাতা খুলতে পারেননি তিনি। এর আগে ২০২৪ সালে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে টানা ১০ ম্যাচে গোল না পাওয়া ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ‘খারাপ সময়’। এবার সেই রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেলেন তিনি। শুধু লিগেই নয়, কোপা দেল রে কিংবা স্প্যানিশ কাপ—কোথাও বল জালে জড়াতে পারছেন না তিনি।
এমনকি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ দুই ম্যাচেও তিনি ছিলেন মলিন। দলের মূল স্ট্রাইকারের এমন পড়তি ফর্মের প্রভাব পড়েছে আতলেতিকোর সামগ্রিক ফলেও। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডে ১৪ নম্বরে থেকে শেষ করায় এখন তাদের নকআউট প্লে-অফ খেলে শেষ ষোলোর টিকিট কাটতে হবে।
সামনেই বিশ্বকাপ, আর তার আগে আলভারেজের এই ছন্দহীনতা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনিরও। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম এই নায়ক এখন যেন নিজের ছায়া হয়ে আছেন। কদিন আগে মাদ্রিদে এসে আতলেতিকোর চার আর্জেন্টাইন শিষ্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্কালোনি। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ক্লারিন-এর দাবি, সেই বৈঠকে আলভারেজের গোলখরা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়েছে।
চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩০ ম্যাচে মাত্র ১১ গোল ও ৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন আলভারেজ। লা লিগায় তাঁর সর্বশেষ গোলটি এসেছিল গত বছরের ১ নভেম্বর। এর মধ্যে কেটে গেছে প্রায় তিন মাস। গোলখরা দ্রুত না কাটলে আলভারেজের ওপর যে পাহাড়সম চাপ তৈরি হবে, তা বলাই বাহুল্য।