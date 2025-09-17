ফুটবল

ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব ছাড়লে শুধু রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বই নেবেন আনচেলত্তি

খেলা ডেস্ক
ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তিব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন ওয়েবসাইট (সিবিএফ)

কঠিন এক চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ব্রাজিলের কোচ হয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র এক বছর আগে বিশ্বকাপে সফলতম দলটির কোচ হয়েছেন তিনি। আনচেলত্তি যে পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের কোচ হয়েছেন, তা মোটেই স্বস্তির ছিল না। ব্রাজিল নিজেদের ইতিহাসে অন্যতম বাজে সময় পার করছে। এমন দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ অভিযানে যাওয়া যেকোনো কোচের জন্য চাপের। কারণ, বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জন্য শিরোপা জয় ছাড়া বাকি সবকিছুই ব্যর্থতা।

ব্রাজিলের হয়ে শিরোপা জিততে না পারলে আনচেলত্তিকে পড়তে হবে কঠিন সমালোচনার মুখে। তবে এটাও সত্য, ব্রাজিলকে এই পরিস্থিতিতে পথ দেখানোর মতো যে কজন কোচ আছেন, আনচেলত্তি তাঁদের অন্যতম। অন্তত সাফল্য ও অর্জনের নিরিখে তো বটেই।

ফরাসি দৈনিক ‘লেকিপ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি যদিও বলেছেন, তাঁর ওপর কোনো চাপ নেই। ‘জিততেই হবে’—প্রত্যাশার এই বোঝা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি ব্রাজিলের দায়িত্ব ছাড়লে তিনি শুধু রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বই নিতে চান বলে মন্তব্য করেছেন।

কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর কঠিন এক সময় পার করছে ব্রাজিল। একের পর এক ব্যর্থতা দলটিকে রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছে। এ সময়ের মধ্যে তিনজন কোচও বদলেছে তারা। এমনকি নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বও শেষ করেছে দলটি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কাটলেও বিশ্বকাপ জয়ের চাপটা অনুভব করছেন কি না, এই প্রশ্নে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘চেষ্টা করাটাই আসল, জেতাটা নয়। ফুটবলে কে বাধ্য জেতার জন্য?’

খেলোয়াড়দের সঙ্গে কার্লো আনচেলত্তি
রয়টার্স

আনচেলত্তি এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে চারটি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। বিশ্বকাপের আগে তাঁর হাতে আছে ছয়টি ম্যাচ। অক্টোবর, নভেম্বর ও মার্চের ফিফা উইন্ডোতে দুটি করে ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এ ছাড়া বিশ্বকাপের আগে হয়তো আরও কিছু প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা। সব মিলিয়ে সময় খুব অল্পই বলা যায়। এরপরও অবশ্য অস্থির হতে চান না আনচেলত্তি, ‘ফুটবলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, যা ফল বদলে দেয়। আমি রিয়াল মাদ্রিদকে ছয় বছর কোচিং করিয়েছি। ছয়টা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারিনি, তিনটা জিতেছি।’

রিয়াল মাদ্রিদ প্রসঙ্গেও কথা বলেন আনচেলত্তি। ৬৬ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান কোচ দুই দফায় রিয়াল মাদ্রিদে কাজ করেছেন। সেখানে তিনটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও দুটি লা লিগা শিরোপাসহ বেশ কিছু শিরোপা জেতেন।

আনচেলত্তি বলেছেন, ব্রাজিলের পর তিনি যদি কোনো দলের দায়িত্ব নিতে চান তবে সেটি শুধু রিয়ালই, ‘ব্রাজিলের পর আমি শুধু রিয়াল মাদ্রিদকেই কোচিং করাতে পারি। তবে আমার মনে হয়, সেটি আর হবে না। এখানে আমার এক বছরের চুক্তি আছে, এরপর যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। আমি এক বছরের জন্য সই করেছি; কারণ, আমার কাছে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে।’

আগামী ১০ অক্টোবরে সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

