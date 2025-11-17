টাইব্রেকারের ‘কালো জাদু’র অভিযোগ নাইজেরিয়ার, বিশ্বকাপ–স্বপ্ন ভেঙে চুরমার

টাইব্রেকারের ‘কালো জাদু’র অভিযোগ নাইজেরিয়ার, বিশ্বকাপ–স্বপ্ন ভেঙে চুরমার
আফ্রিকান ফুটবলে ‘কালো জাদু’ নতুন কিছু নয়। আগে বহুবার শোনা গেছে, অমুক দল ভুডুর (কালো জাদু) মাধ্যমে অমুক দলকে হারিয়েছে। রাবাতে গতকাল রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর একই অভিযোগ তুলেছেন নাইজেরিয়ার কোচ এরিক শেলা।
আফ্রিকান অঞ্চলের প্লে অফে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর সঙ্গে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ গোলে ড্র করে নাইজেরিয়া। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে নাইজেরিয়াকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে আগামী মার্চে আন্তমহাদেশীয় প্লে অফে জায়গা করে নেয় ডিআর কঙ্গো। ছয়টি দল সেখানে বিশ্বকাপে দুটি জায়গার জন্য লড়বে।
সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে শেলার দাবি, ডিআর কঙ্গোর একজন সদস্য ‘কালো জাদু করেছেন প্রতিবার, প্রতিবার, প্রতিবার।’
শেলার ভাষায়, ‘সব কটি পেনাল্টির সময় কঙ্গোর একজন কালো জাদু করেছে। প্রতিবার...প্রতিবার। এ কারণে একটু স্নায়ুচাপে ভুগেছি।’ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি কী দেখেছেন? শেলা ডান হাত নাড়িয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেও স্পষ্ট করে বলতে পারেননি, ‘এমন কিছু একটা। ঠিক বলতে পারব না। পানি দিয়ে কিছু করেছে কি না, জানি না।’
টাইব্রেকারে চারটি স্পটকিক সেভ হয়, একটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বৃষ্টির মধ্যে ডিআর কঙ্গোর অধিনায়ক শ্যানেল এম্বেমা কিক নিতে গেলে তাঁর দিকে একটি বোতল ছোড়া হয়। এম্বেমার শট থেকেই জয় নিশ্চিত হয় ডিআর কঙ্গোর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, টাইব্রেকারের শেষ শটের আগে ডিআর কঙ্গো কোচিং স্টাফের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান শেলা। পরে একটি পানির বোতল তুলে নিয়ে তাঁদের দিকে তেড়েফুঁড়ে যান তিনি।
সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, ডিআর কঙ্গো শেলার অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।
র্যাঙ্কিংয়ে ১৯ ধাপ নিচে থাকা প্রতিপক্ষের কাছে এই হারে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা হারাল নাইজেরিয়া। ১৯৯৪ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলার পর এর আগে কখনো টানা দুটি আসরে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়নি তারা।