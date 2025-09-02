লিভারপুলে কত নম্বর জার্সি পরে খেলবেন ১৭০০ কোটি টাকা দামের এই স্ট্রাইকার
দলবদল নিয়ে কত নাটকই না হলো! লিভারপুল চাইছিল আলেকজান্ডার ইসাককে, ইসাক নিজেও চাইছিলেন অ্যানফিল্ডে যেতে। কিন্তু নিউক্যাসল ভালো দাম ছাড়া ছাড়তে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত হিসাব মিলল। টানাপোড়েনের শেষে নিউক্যাসল ছেড়ে ট্রান্সফার উইন্ডোর একেবারে শেষ সময়ে লিভারপুলে যোগ দেন সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাক।
ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট জানিয়েছে, এ জন্য লিভারপুলের খরচ হয়েছে ১২ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড (১৪ কোটি ৪০ লাখ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা)। ইংল্যান্ডে কোনো ক্লাবের জন্য এটিই রেকর্ড। আগের রেকর্ডটাও ছিল লিভারপুলের—লেভারকুসেন থেকে ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকে কিনেছিল ১২ কোটি ৫ লাখ ইউরোতে।
এখন প্রশ্ন, ইসাক লিভারপুলে কত নম্বর জার্সি গায়ে চাপাবেন? আজ সেই উত্তরও দিয়েছে ক্লাবটি। পাচ্ছেন লিভারপুলের বিখ্যাত নম্বর ৯।
আজ এক বিবৃতিতে লিভারপুল জানিয়েছে, ‘আলেকজান্ডার ইসাক এখন লিভারপুলের নতুন “নাম্বার নাইন”। নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে ডেডলাইন ডেতে ট্রান্সফার সম্পন্ন করার পর তিনি বেছে নিয়েছেন এই জার্সি নম্বর। লিভারপুলে ৯ নম্বর জার্সির ঐতিহ্য বহন করেছেন ইয়ান সেন্ট জন, স্টিভ হাইওয়ে, ইয়ান রাশ, রবি ফাউলার, ফার্নান্দো তোরেস ও রবার্তো ফিরমিনো।’
ইসাকের আগে সর্বশেষ এই জার্সি পরেছিলেন দারউইন নুনিয়েজ। তিন মৌসুম লিভারপুলে খেলার পর গত মাসে আল–হিলালে যোগ দেন তিনি।
জার্সি নম্বর নিয়ে ইসাক বলেছেন লিভারপুলের ওয়েবসাইটে, ‘এটা আমার জন্য অনেক কিছু। নাম্বারটা আইকনিক। এর সঙ্গে দায়িত্বও আছে অবশ্যই। সুযোগটা পেয়ে আমি দারুণ খুশি। এখন শুধু শুরু করতে চাই, মাঠে নিজের সেরাটা দিতে চাই।’
যদিও ক্যারিয়ারে ইসাক ১৪ নম্বর জার্সিই পরেছেন বেশি। এআইকে, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও নিউক্যাসল—তিন ক্লাবেই তিনি খেলেছেন ১৪ নম্বর গায়ে চাপিয়ে। তবে একেবারে শুরুতে এআইকের হয়ে খেলেছেন ৩০ ও ৩৬ নম্বর পরে। এরপর ২০১৭ সালে নাম লেখান ডর্টমুন্ডে। জার্মানিতে সময়টা ভালো কাটেনি খুব একটা। ২০১৮–১৯ মৌসুমে উইলেম টু–তে ধারে খেলতে গিয়ে পিঠে চাপালেন ৯ নম্বর। এরপর যোগ দিলেন রিয়াল সোসিয়েদাদে, সেখানে তিন বছর ব্যবহার করেছেন ১৯ নম্বর।
জাতীয় দল সুইডেনের জার্সিতে অবশ্য তিনি বেশির ভাগ সময়ই ৯ নম্বর পরে খেলেছেন। তবে দেশের হয়ে মাঠে নেমেছেন ৮, ১০, ১১, ১৪ ও ১৫ নম্বর জার্সিও পরে।