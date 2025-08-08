টের স্টেগেনের অধিনায়কত্ব কেড়ে নিল বার্সা, নতুন অধিনায়ক কে

টের স্টেগেনের অধিনায়কত্ব কেড়ে নিল বার্সা, নতুন অধিনায়ক কে
ঝামেলার শুরুটা করেছিলেন মার্ক–আন্দ্রে টের স্টেগেন।
চোটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে বার্সেলোনার জার্মান গোলকিপার। বার্সেলোনা চেয়েছিল, লা লিগার চোট–বদলি নিয়মের অধীনে নতুন গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে। কিন্তু টের স্টেগেন সাফ জানিয়ে দেন, নিজের চিকিৎসা–সংক্রান্ত কোনো তথ্য তিনি লা লিগার কাছে দেবেন না। এতে গত জুনে এস্পানিওল থেকে আনা গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়াকে নিয়ে বার্সার পরিকল্পনা আর এগোয়নি।
এবার পাল্টা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল বার্সা। গতকাল টের স্টেগেনের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়েছে কাতালান ক্লাবটি। এ নিয়ে বার্সার বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মার্ক–আন্দ্রে টের স্টেগেনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরুর পর এবং বিষয়টি পুরোপুরি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পরিচালক পর্ষদ ও কোচিং স্টাফের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ক্লাব সাময়িকভাবে তাকে মূল দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ এ সময়টায় বর্তমান সহ–অধিনায়ক রোনালদ আরাউহো প্রথম অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছে বার্সেলোনা।
হাঁটুর চোটে গত মৌসুমে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন টের স্টেগেন। গত মাসের শেষ দিকে পিঠে অস্ত্রোপচার হয়। তখন জানানো হয়, অন্তত তিন মাস বাইরে থাকতে হবে ৩৩ বছর বয়সী ফুটবলারকে। লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় যদি চার মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁর বার্ষিক বেতনের ৮০ শতাংশ বেতন বাবদ ক্লাবের মোট খরচের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, সব দলকে বেতন সীমা নীতি মেনে চলতে হয়। টের স্টেগেন বার্সায় সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া খেলোয়াড়দের একজন। তাঁর বেতনের ৮০ শতাংশ হিসাব থেকে বাদ দিতে পারলে ক্লাবটির জন্য বেতন সীমা নীতি মেনে অন্য একাধিক খেলোয়াড় নিবন্ধন করানোর পথটা সহজ হয়ে যায়।
বার্সা চেয়েছিল, টের স্টেগেনের বেতনের কিছু অংশ ব্যবহার করে চোট–বদলি নিয়মে একজন গোলকিপার লা লিগায় নিবন্ধন করাতে। কিন্তু ঝামেলা হলো, চোট-বদলির নিয়ম ব্যবহার করতে হলে আগে চোট পাওয়া খেলোয়াড়ের লিখিত সম্মতি লাগে। এতে তাঁর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করতে পারে লা লিগা। কিন্তু টের স্টেগেন এই তথ্য দিতে রাজি না হওয়ায় চোট–বদলি নিয়ম কাজে লাগাতে পারবে না বার্সা। আর এখন বার্সেলোনার যা আর্থিক অবস্থা, টের স্টেগেনের বেতনের বড় অংশ হিসাব থেকে বাদ দিতে না পারলে লিগে তারা নতুন কোনো খেলোয়াড়কে নিবন্ধন করাতে পারবে না। টের স্টেগেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি মাত্র তিন মাস মাঠের বাইরে থাকবেন। লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, অন্তত চার মাস মাঠের বাইরে থাকলে সেটাকে দীর্ঘমেয়াদি চোট হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
টের স্টেগেনের সঙ্গে বার্সার এই ঝামেলা ক্লাবটির আর্থিকভাবে ভোগান্তিরও একটি উদাহরণ। কয়েক বছর ধরেই আর্থিক সমস্যায় ভুগে নতুন খেলোয়াড় সই করানো নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে বার্সাকে।
লা লিগার নতুন মৌসুমে বার্সেলোনা প্রথম ম্যাচটা খেলবে ১৬ আগস্ট, মায়োর্কার বিপক্ষে। কিন্তু এর আগে নতুন আনা গোলরক্ষক গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে না পারলে ভালো ঝামেলায় পড়বেন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। ইনাকি পেনা এখন দলে একমাত্র ফিট গোলকিপার, যিনি লিগে নিবন্ধিত। আরেক গোলকিপার ভয়েচেক সেজনিরও নিবন্ধন বাকি।