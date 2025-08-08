বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনা দলের কে কত গোল করেছেন, ট্রফি জিতেছেন কে বেশি

বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনা দলের কে কত গোল করেছেন, ট্রফি জিতেছেন কে বেশি
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেল। এ সময়ে কেমন করলেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা? পরিসংখ্যানে বিস্তারিত জানিয়েছে আর্জেন্টিনার অনলাইন সাময়িকী ‘এল গ্রাফিকো’।
কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ডিসেম্বর। সেই ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ২৩ জন খেলোয়াড় এ পর্যন্ত ক্লাব ও জাতীয় দলের জার্সিতে গোল করেছেন। মোট গোলসংখ্যা ৫১৪টি, শিরোপা ৫৭টি। শিরোপাগুলো ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে জিতেছেন তাঁরা।
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম গোল হুয়ান ফয়থের। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে গোল করেন ভিয়ারিয়ালের এই রাইটব্যাক। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের পর ফয়থই প্রথম গোল করেন। শততম গোলটি রোমা মিডফিল্ডার পাওলো দিবালার। ২০২৩ সালের ৩১ মে সেভিয়ার বিপক্ষে। ২০০তম গোল হুলিয়ান আলভারেজের। এফএ কাপে হাডার্সফিল্ডের বিপক্ষে ৫–০ গোলের জয়ে গোলটি করেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা।
গত বছর ১৫ জুন গুয়াতেমালার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর তাদের সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের মধ্যে এটি ছিল ৩০০তম গোল। এ বছর ৬ জানুয়ারি ইতালিয়ান সুপার কাপে এসি মিলানের বিপক্ষে লাওতারো মার্তিনেজের গোলটি ৪০০তম। আর গত ৯ জুলাই নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসির করা গোলটি ছিল ৫০০তম।
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের মধ্যে এ সময়ে সবচেয়ে বেশি গোল ইন্টার স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজের। ৮২ গোল করেছেন। তাঁর চেয়ে এক গোল কম করে মেসি আছেন দুইয়ে। ৬৪ গোল নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ। ৪৮ গোল নিয়ে চারে আনহেল দি মারিয়া ও পাওলো দিবালা ৩৬ গোল করে পাঁচে।
বিশ্বকাপজয়ী এই স্কোয়াডের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের পর সবচেয়ে বেশি ট্রফি জিতেছেন আলভারেজ। গত বছর আগস্টে আতলেতিকোয় যোগ দেওয়ার আগে সিটির হয়ে ছয়টি ট্রফি জেতেন, অন্যটি জাতীয় দলের হয়ে কোপা আমেরিকা। বেনফিকার হয়ে ৪টি ও আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকাসহ মোট ৫টি ট্রফি জিতে দুইয়ে নিকোলাস ওতামেন্দি। সমান চারটি করে ট্রফি জিতেছেন মার্তিনেজ ও মেসি।
ইন্টারের হয়ে তিনটি ও আর্জেন্টিনার হয়ে একটি (কোপা আমেরিকা) জিতেছেন মার্তিনেজ আর মেসি জিতেছেন পিএসজি, ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনার হয়ে। পিএসজির হয়ে লিগ আঁ, মায়ামির হয়ে লিগস কাপ ও সাপোটার্স শিল্ড এবং আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২৪ কোপা আমেরিকা জিতেছেন মেসি। রিভার প্লেট গোলকিপার ফ্রাঙ্কো আরমানিও চারটি ট্রফি জিতেছেন এ সময়।