চাকরিতে ছাঁটাই হওয়া থেকে ১৪৫৬ কোটি টাকা পেলে ছাঁটাই হওয়াই তো ভালো

চাকরিতে ছাঁটাই হওয়া থেকে ১৪৫৬ কোটি টাকা পেলে ছাঁটাই হওয়াই তো ভালো
বিজ্ঞাপনটি টিভিতে একসময় খুব প্রচার হতো। ওয়াশিং পাউডার সার্ফ এক্সেলের বিজ্ঞাপন, যেখানে বলতে শোনা যায়, ‘দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তাহলে তো দাগই ভালো।’ জোসে মরিনিও কিন্তু এভাবে ভাবতে পারেন। ফেনেরবাচের কোচ পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ায় এই পর্তুগিজ কোচ মন খারাপ না করে ভাবতে পারেন, ‘ছাঁটাই হওয়া থেকে যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে তো ছাঁটাই হওয়াই ভালো।’
ছাঁটাই হয়েও মরিনিওর এই ‘ভালো কিছু হওয়া’র ভাবনার নেপথ্যে আসলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া অর্থ। একাধিক ক্লাবে চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোর আগেই ছাঁটাই হওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করেছেন মরিনিও। যেমনটা পাবেন তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবাচে থেকেও।
মরিনিও তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারে আগেভাগে ছাঁটাই হওয়ার কারণে (ফেনেরবাচেসহ) ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্লাবগুলোর কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন, তা হিসাব করেছে মেইল অনলাইনসহ বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম। অঙ্কটা রীতিমতো চোখ কপালে ওঠার মতো। ৮ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড! বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ১৪৫৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা।
চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় গতকাল মরিনিওকে ছাঁটাই করে ফেনেরবাচে। গত বছরের জুনে ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছিলেন। ছাঁটাই হলেন দায়িত্ব নেওয়ার ১৪ মাস পর। এর অর্থ হলো, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ছাঁটাই করায় মরিনিওকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ফেনেরবাচেকে। তুরস্কের সাংবাদিক ইয়াগিজ সাবুনকৌগ্লু জানিয়েছেন, ক্লাবটি থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭৭ লাখ পাউন্ড পাবেন মরিনিও। ফেনেরবাচের এক সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি স্পোর্টের দাবি, অঙ্কটা ৭৮ লাখ পাউন্ড।
মরিনিও তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত ১০টি ক্লাবে প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। ছাঁটাই হয়েছেন ক্যারিয়ারে সর্বশেষ চারটি ক্লাব থেকেই। শুধু চেলসি থেকেই দুবার ছাঁটাই হওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড পেয়েছেন মরিনিও। ২০০৪ সালে প্রথম মেয়াদে ইংলিশ ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নিয়ে ২০০৭ সালে ছাঁটাই হওয়ার পর পেয়েছেন ১ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। দ্বিতীয় মেয়াদে ২০১৩ সালে দায়িত্ব নিয়ে দুই বছর পর ছাঁটাই হয়ে পেয়েছেন ৮৩ লাখ পাউন্ড।
২০১০ সালে রিয়াল মাদ্রিদ কোচের দায়িত্ব নেন মরিনিও। তিন বছর পর ক্লাবটি থেকে ছাঁটাই হওয়ার সময় পেয়েছেন ১ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ক্ষতিপূরণবাবদ পেয়েছিলেন আরও বেশি অর্থ। ২০১৮ সালে দুই বছরের চুক্তি নবায়নের কয়েক মাস পরই তাঁকে ছাঁটাই করে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে মরিনিও তখন পেয়েছিলেন প্রায় ২ কোটি পাউন্ড।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার পর ২০১৯ সালে টটেনহাম হটস্পারের দায়িত্ব নিয়ে টিকতে পেরেছিলেন মাত্র ১৭ মাস। অথচ তখন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও দুই বছর বাকি ছিল। দেড় কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা পুষিয়ে দেয় টটেনহাম। সে তুলনায় ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমা থেকে গত বছর ছাঁটাই হয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ কম অর্থ পেয়েছেন মরিনিও। মাত্র ৩০ লাখ পাউন্ড। সম্ভবত মৌসুম শেষে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যেত, এ কারণেই ক্ষতিপূরণ কম দিতে হয়েছিল রোমাকে।
মেইল অনলাইন জানিয়েছে, চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোর আগেই ছাঁটাই হওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ মরিনিও যে পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন, তা অন্যান্য কোচের তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে সংবাদমাধ্যমটি নাপোলির বর্তমান কোচ আন্তোনিও কন্তেকে সামনে এনেছে। এই ইতালিয়ান তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারে আগেভাগে ছাঁটাই হওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোট ৩ কোটি ৭৯ লাখ পাউন্ড পেয়েছেন। এর মধ্যে ২০১৮ সালে শুধু চেলসি থেকে ছাঁটাই হয়েই পেয়েছেন ২ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড। ফ্রান্সের কোচ লঁরা ব্লাঁ ২০১৭ সালে পিএসজি থেকে ছাঁটাই হয়ে পেয়েছেন ১ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড।
চারটি দেশে লিগজয়ী মরিনিও এবং দুটি ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী মরিনিও সর্বকালের সেরা কোচদের একজন। একমাত্র কোচ হিসেবে উয়েফার বর্তমান ক্লাব প্রতিযোগিতায় তিনটি শিরোপাই জেতা ৬২ বছর বয়সী এই কোচ ফেনেরবাচে ছাড়ার পর কোথায় যোগ দেবেন, তা এখনো জানা যায়নি।