বরখাস্ত হলেও কৌশল বদলাবেন না আমোরিম

ম্যানচেস্টার ডার্বিতে হারের পর চাপে থাকলেও নিজের কৌশল না বদলানোর কথা জানিয়েছেন ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম।

খেলা ডেস্ক
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আরেকটি হার, আরেকবার কোচ রুবেন আমোরিমের চোখেমুখে হতাশার ছাপছবি: এক্স

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি।

ম্যানচেস্টার ডার্বিতে এমন হারের পর এখন বেশ চাপে আছেন ইউনাইটেড কোচ রোবেন আমোরিম। ইউনাইটেড নেমে গেছে পয়েন্ট তালিকার ১৪ নম্বরে। ৪ ম্যাচ শেষে এক জয়, এক ড্র এবং দুই হার নিয়ে রেড ডেভিলদের পয়েন্ট মাত্র ৪।

এমন বাজে শুরুর পর যেকোনো কোচ চাকরি হারানোর শঙ্কায় থাকেন এবং বিপর্যয় থেকে বাঁচতে কৌশলেও বদল আনেন। কিন্তু আমোরিম তেমনটা করতে চান না। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, দলের ফরমেশন বা নিজের দর্শন পাল্টাবেন না। এমনকি ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি তাঁর ওপর আস্থা হারায়, তাহলে নতুন কোচ আনতে পারে। তবু তিনি নিজের দর্শন বা কৌশলে অটুট থাকবেন।

২০২৫–২৬ মৌসুমে ইউনাইটেডের তৃতীয় হারের পর সংবাদ সম্মেলনে আমোরিম বলেছেন, ‘আমি আমার দর্শন পরিবর্তন করব না। যদি তারা পরিবর্তন চান, তাহলে ব্যক্তিকে বদলাতে হবে। আমি আমার মতো খেলাব যতক্ষণ না আমি নিজে পরিবর্তন করতে চাই। আমি জানি যে, ইউনাইটেডের জন্য এটি আদর্শ রেকর্ড নয়। কিন্তু গত মাসগুলোতে যা ঘটেছে, তার অনেক কিছু আপনাদের ধারণার বাইরে।’

সংবাদ সম্মেলনে রুবেন আমোরিম
ছবি: এক্স

ফল পক্ষে না এলেও সাম্প্রতিক সময়ে ইউনাইটেড তুলনামূলক গতিময় ও ইতিবাচক ফুটবল খেলছে। গতকালও বল দখলে সিটির চেয়ে এগিয়ে ছিল তারা এবং বেশ কিছু সুযোগও তৈরি করেছিল। কিন্তু এরপরও কাজের কাজটা হচ্ছে না।

তবে আপাতত সাফল্য না পেলেও নিজের অবস্থান বদলাতে নারাজ আমোরিম, ‘আমি সব কিছুই বুঝতে পারছি। ভক্তদের আস্থা হারানোর বিষয়টাও স্বাভাবিক। তবে কেউ যদি বলে আমরা ভালো করছি না, তবে সেটা আমি মানব না। আমরা ভালো করছি। যদিও ফলে সেটা ফুটে উঠছে না।’

এ সময় পেপ গার্দিওলার সিটির সঙ্গে আমোরিম নিজ দলের পার্থক্যটা তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘আমরা এমন কোচের বিপক্ষে খেলেছি, যিনি ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতেছেন। আমরা সবকিছু ধীরে ধীরে গড়ে তুলছি। ছোটখাটো ভুলগুলো ছাড়া আমরা কিছুটা ভালো করেছি। কিন্তু অবশ্যই আমাদের জেতা দরকার। আমার কোনো খেলোয়াড় সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে না, এমন কিছু দেখিনি। সমস্যা আমার, তাদের নয়।’

ম্যানচেস্টার ডার্বি শেষে দুই কোচ গার্দিওলা ও আমোরিমের করমর্দন
ছবি: এএফপি

আগামী শনিবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন চেলসির মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

