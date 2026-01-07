ফুটবল

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস

কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত, দেখে নিন কে কার মুখোমুখি

খেলা ডেস্ক
আইভরি কোস্টের হয়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আমাদ দিয়ালোএএফপি

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে শেষ দুই দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট ও ফেবারিট আলজেরিয়া। বুরকিনা ফাসোকে ৩-০ গোলে হারানোর পথে আইভরি কোস্টের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন আমাদ দিয়ালো।

অন্য ম্যাচে আলজেরিয়াকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছেন আদিল বুলবিনা। ১১৯ মিনিটে তাঁর করা একমাত্র গোলেই ডিআর কঙ্গোকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে আলজেরিয়া।

গতকাল রাতে আলজেরিয়া ও আইভরি কোস্টের জয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেল কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ। আগামী শুক্রবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মালি খেলবে সেনেগালের বিপক্ষে এবং ক্যামেরুনের প্রতিপক্ষ মরক্কো। পরের দিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়া মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়ার ও পরের ম্যাচে মিসরের প্রতিপক্ষ আইভরি কোস্ট।

আরও পড়ুন

সালাহর দুর্দান্ত গোলের রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে মিসর ও নাইজেরিয়া

রাবাতে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে দুর্দান্ত লড়াইয়ে নির্ধারিত সময়ে কোনো গোল পায়নি আলজেরিয়া। অতিরিক্ত সময়ও এগোচ্ছিল সেভাবেই। কিন্তু আলজেরিয়ার হয়ে বদলি নামা বুলবিনা ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দেন।

আলজেরিয়ার উদ্‌যাপন
রয়টার্স

দুর্দান্ত এক গোলে বুলবিনা আলজেরিয়াকে এনে দেন ১-০ গোলের জয়। অতিরিক্ত সময়ের ১১৯তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে পড়া বুলবিনা বক্সের ভেতর থেকে জোরাল শটে বল জালে পাঠান। বুলবিনা অবশ্য অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জয়ের নায়ক।

২২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের এটি জাতীয় দলের হয়ে ষষ্ঠ ম্যাচ। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে দুই ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন। দুই ম্যাচ মিলিয়ে মাঠে ছিলেন মাত্র ১৯ মিনিট। দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার আনন্দে কেঁদেছেন বুলবিনা।

ম্যাচ শেষে বুলবিনা বলেছেন, ‘দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন প্রত্যেক আলজেরিয়ানেরই থাকে এবং সেখানে ভালো করার আকাঙ্ক্ষাও থাকে। আমি সুযোগ পেয়েছি, গোল করেছি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা জিতেছি এবং পরের রাউন্ডে উঠতে পেরেছি।’

আরও পড়ুন

চেলসির নতুন কোচ লিয়াম রোজনিয়র

মারাকেশে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিবেশী বুরকিনা ফাসোকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। ম্যাচে এক গোল করার পাশাপাশি আরেকটি গোলের সুযোগ তৈরি করে দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার আমাদ দিয়ালো। অন্য দুটি গোল ইয়ান দিয়োমান্দে ও বাজুমানা তোরের।

ম্যাচ শেষে দিয়ালো বলেন, ‘আমরা দল হিসেবে লড়াই করেছি। সবাই নিজের জায়গা থেকে অবদান রাখার দিকেই মনোযোগী। মাঠে আমাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া আছে, যা খেলাকে আরও গতিময় করে তোলে। এই দলে কেউ নায়ক হতে চায় না বা ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে জ্বলে উঠতে চায় না।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন