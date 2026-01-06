সালাহর দুর্দান্ত গোলের রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে মিসর ও নাইজেরিয়া

সালাহর দুর্দান্ত গোলের রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে মিসর ও নাইজেরিয়া
অতিরিক্ত সময়ে মোহাম্মদ সালাহর অসাধারণ এক গোলে বেনিনকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মিসর। আগাদিরে গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলোর ম্যাচে ৩–১ গোলের জয় পায় প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা। শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচে ভিক্টর ওসিমেনের জোড়া গোলে মোজাম্বিককে ৪–০ ব্যবধানে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে নাইজেরিয়া।
শক্তি–সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকলেও মিসরের বিপক্ষে শুরু থেকে ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে বেনিন। ম্যাচের ৬৮ মিনিট পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সফলতম দলটিকে আটকে রাখতে সক্ষম হয় তারা। তবে ৬৯ মিনিটে মিসরকে এগিয়ে দেন মারওয়ান আত্তিয়া। বক্সের বাইরে থেকে তার নেওয়া দারুণ এক শট সরাসরি জালে জড়ায়।
র্যাঙ্কিংয়ে মিসরের চেয়ে ৫৭ ধাপ পিছিয়ে থাকা বেনিন হাল না ছেড়ে লড়াই চালিয়ে যায়। এর ফল তারা পায় ম্যাচের ৮৩ মিনিটে। মিসর গোলরক্ষক মোহামেদ এল শেনাওয়ির ঠেকানো বল পোস্টের কাছাকাছি পেয়ে ফিরতি শটে জালে জড়ান জোদেল দোসু। সমতাসূচক এই গোলই ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে।
অতিরিক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে ইয়াসের ইব্রাহিমের হেডে আবার এগিয়ে যায় মিসর। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি বেনিন। উল্টো ১২৪ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন সালাহ। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে বক্সের অনেক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের বাইরের অংশ দিয়ে নিখুঁত শটে আগুয়ান বেনিন গোলরক্ষক মার্সেল দানজিনুর পাশ দিয়ে বল জালে জড়ান লিভারপুল তারকা। এবারের টুর্নামেন্টে এটি সালাহর তৃতীয় গোল।
আফ্রিকার সবচেয়ে সফল দল হলেও মিসর সর্বশেষ শিরোপা জিতেছিল ২০১০ সালে। সালাহ এখনো পর্যন্ত আফ্রিকা কাপ জয়ের স্বাদ পাননি। কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার আগাদিরেই তাদের প্রতিপক্ষ হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্ট অথবা বুরকিনা ফাসো। ম্যাচ শেষে মিসরের কোচ হোসাম হাসান বলেন, ‘খেলার আগে বলেছিলাম, এখানে সহজ কোনো দল নেই। বেনিন কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। আমরা বড় দল, আমি আমার মানুষদের খুশি করতে চাই।’
এদিকে ফেসের বৃষ্টিভেজা রাতে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ার সবগুলো গোলে ভূমিকা রাখেন আদেমোলা লুকমান। ২০ মিনিটে আকোর অ্যাডামসের পাস থেকে প্রথম গোলটি করেন লুকমান। পাঁচ মিনিট পর লুকমানের ক্রস থেকে ওসিমেন ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন।
বিরতির পর আবার লুকমানের ক্রস থেকেই নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন ওসিমেন। শেষ দিকে আবার লুকমানের সহায়তায় চতুর্থ গোলটি করেন আকোর অ্যাডামস। ২০১০ সালে আলজেরিয়াকে ৪–০ গোলে হারানোর পর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের নকআউট পর্বে এটি নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় জয়।
বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়ার হতাশা ভুলতে নাইজেরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শনিবার মারাকেশে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে আলজেরিয়া অথবা ডিআর কঙ্গো। ম্যাচসেরা লুকমান বলেছেন, ‘আমি খুব খুশি। দল ভালো খেলেছে, চারটি গোল হয়েছে। আশা করি আমরা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব।’