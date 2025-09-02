ফুটবল

ইতালি কোচ জানালেন, সিটিতেই যোগ দিচ্ছেন দোন্নারুম্মা

খেলা ডেস্ক
জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাএএফপি

ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা পিএসজি এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে একরকম আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই দিয়ে দিলেন ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসো!

ইউরোপে দলবদলের বাজারে বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, পিএসজি ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেবেন দোন্নারুম্মা। ম্যান সিটির সমর্থকেরাও দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ইতালি জাতীয় দলের এই গোলকিপারের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। সেই দুইয়ে দুইয়ে চার কি—গোলকিপার এদেরসনকে তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচের কাছে ১ কোটি ৪০ লাখ ইউরোয় বেচতে সম্মত হয়েছে সিটি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এদেরসনের জায়গায় দোন্নারুম্মাকে দেখছেন সিটির সমর্থকেরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সিটির ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার এদেরসনের ফেনেরবাচেতে যোগদান নির্ভর করছে পিএসজি ছেড়ে ৩ কোটি ৫০ লাখ ইউরোয় দোন্নারুম্মার ইতিহাদে আসার ওপর। কিংবা উঁচুমানের অন্য কোনো গোলকিপারের সিটিতে আসার ওপর এদেরসনের প্রস্থান নির্ভর করছে।

সেই উঁচুমানের গোলকিপার যে দোন্নারুম্মাই হতে যাচ্ছেন সিটিতে, তা গতকাল একপ্রকার নিশ্চিতই করে দিলেন গাত্তুসো। ইতালির ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ সামনে রেখে রোমে সংবাদ সম্মেলনে এই কোচের কাছে দোন্নারুম্মার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানতে চেয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। গাত্তুসো এর উত্তরে জানিয়েছেন, দোন্নারুম্মা দলবদলের মেয়াদ ফুরোনোর শেষ দিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে ম্যান সিটিতে সই করবেন।

ইতালি কোচ জেনারো গাত্তুসো
এএফপি

গাত্তুসোর ভাষায়, ‘দোন্নারুম্মাকে কিছু বিষয় ঠিক করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে সে ম্যানচেস্টার সিটিতে সই করবে।’

পিএসজির গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে দারুণ ভূমিকা ছিল দোন্নারুম্মার। কিন্তু ফরাসি ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে গত মাসে জানিয়ে দেন, ২৬ বছর বয়সী এ ইতালিয়ান আর তাঁর স্কোয়াডে প্রথম পছন্দের গোলকিপার নন। গত মাসেই লিল থেকে কেনা গোলকিপার লুকাস শেভালিয়ে এখন পিএসজির প্রথম পছন্দের গোলকিপার, জানিয়ে দেন এনরিকে।

এর আগে গুঞ্জন ছিল, এদেরসন সিটি না ছাড়লে ক্লাবটিতে যোগ দিতে পারবেন না দোন্নারুম্মা। তবে ইংল্যান্ডের বার্তা সংস্থা পিএ জানিয়েছে, দোন্নারুম্মাকে নিয়ে আসার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে সিটি।

বার্নলি থেকে গোলকিপার জেমস ট্রাফোর্ডকে কিনেছে সিটি। প্রিমিয়ার লিগে এবার সিটির তিন ম্যাচে মাঠে নেমে সন্তোষজনক পারফরম্যান্স করতে পারেননি ট্রাফোর্ড।

