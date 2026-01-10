বিশ্বকাপের আগে ‘রোড টু ২৬’ সিরিজে খেলবে ব্রাজিল, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া ও কলম্বিয়া

বিশ্বকাপের আগে ‘রোড টু ২৬’ সিরিজে খেলবে ব্রাজিল, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া ও কলম্বিয়া
আগামী জুনে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া ও কলম্বিয়া। বৃহস্পতিবার ‘রোড টু ২৬’ সিরিজের এই ম্যাচগুলোর দিন–তারিখ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলো। ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতির সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো এবং ওয়াশিংটন ডিসি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে।
বর্তমান ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স তিনে, ব্রাজিল পাঁচে, ক্রোয়েশিয়া দশে এবং কলম্বিয়া ১৩তম। আগামী ২৬ মার্চ ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবরোয় জিলেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল ও দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায়।
পরের দিন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে অরল্যান্ডোর ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলবে কলম্বিয়া। ২০১৮ বিশ্বকাপে রানার্সআপ ও ২০২২ বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়েছিল ক্রোয়েশিয়া।
২৯ মার্চ ল্যান্ডোভার, মেরিল্যান্ডের নর্থওয়েস্ট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া ও ফ্রান্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায়। অরল্যান্ডোতে ব্রাজিল–ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে এই সিরিজ।
১ এপ্রিল ভোর ছয়টায় মাঠে গড়াবে ম্যাচটি। ৪৮ দল নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে শুরু হবে আগামী ১১ জুন, শেষ হবে ১৯ জুলাই। তিনটি দেশের ১৬টি শহরে আয়োজন করা হবে বিশ্বকাপ।
এর আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্র শেষে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতি সামির জাউদ জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের মার্চে প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল; কিন্তু ম্যাচ দুটি কবে কোন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে, সেটি তখন নিশ্চিত করা হয়নি। এরপর ১৯ ডিসেম্বর এ দুটি ম্যাচের তারিখ ও ভেন্যু জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। তবে ম্যাচ দুটি কখন শুরু হবে, তখন তা জানানো হয়নি।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, মার্চের প্রীতি ম্যাচে ২০২৬ বিশ্বকাপের জার্সি পরে খেলবে ব্রাজিল দল। নতুন হলুদ জার্সি তারা পরবে ফ্রান্সের বিপক্ষে এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পরবে নীল জার্সি।
ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়াও মার্চে তাদের প্রীতি ম্যাচে নতুন ক্রীড়াসরঞ্জাম পরবে। ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্রয়ে ‘সি’ গ্রুপে ব্রাজিলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দল—মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।