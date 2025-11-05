১৩০০ জনের বহর নিয়ে বেলজিয়াম অভিযানে বার্সা, হলান্ডকে কি ঠেকাতে পারবে ডর্টমুন্ড

১৩০০ জনের বহর নিয়ে বেলজিয়াম অভিযানে বার্সা, হলান্ডকে কি ঠেকাতে পারবে ডর্টমুন্ড
‘স্পোর্টস হার্নিয়া’ থেকে শতভাগ সেরে ওঠেননি লামিনে ইয়ামাল। তবু গত রোববার রাতে লা লিগায় এলচের বিপক্ষে তাঁকে মাঠে ফেরানো হয়। বার্সেলোনার ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে ৮৮ মিনিট খেলে একটি গোলও করেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপর প্রত্যাশাটা হলো চ্যাম্পিয়নস লিগেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ইয়ামালকে?
ইউরোপসেরার এই ক্লাব প্রতিযোগিতায় আজ রাতে ইয়ান ব্রেইডেল স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ক্লাব ব্রুগার আতিথ্য নেবে বার্সেলোনা। এই ম্যাচ নিয়ে ইয়ামালকে ঘিরে বার্সার ভক্তদের মাঝে এমন প্রত্যাশার ঢেউ উঠেছে। যদিও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’র খবর শুনলে তাদের একটু হতাশই হতে হবে। ক্লাবটির কোচ হান্সি ফ্লিক নাকি টেকনিক্যাল স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী কিছুদিন স্পেন উইঙ্গারের খেলার সময় কমাবেন।
কারণ, ইয়ামালের মতো ১৮ বছর বয়সী প্রতিভাকে অতি ব্যবহারে অকালে নষ্ট করতে রাজি নন ফ্লিক। আগামী কয়েক সপ্তাহে তাই ইয়ামালকে বেছে বেছে ম্যাচ খেলাতে চান বার্সা কোচ। বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুগা যেহেতু তেমন শক্ত দল নয়, তাই এই ম্যাচে ইয়ামালের বার্সার মূল একাদশের হয়ে মাঠে নামা তাই পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তবে খেলবেন না কিংবা বদলি হিসেবে নামানো হতে পারে, এমন নিশ্চয়তাও দেননি কেউ।
বার্সা যে খুব ভালো ফর্মে আছে তা নয়। গত মাসে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে হেরেছে ফ্লিকের দল। এলচের বিপক্ষে জিতে এল ক্লাসিকোয় হারের জ্বালা ভোলার চেষ্টা করেছে বার্সা। তবে ব্রুগার বিপক্ষে ইউরোপসেরার প্রতিযোগিতায় বার্সার স্মৃতি সুখকর। চ্যাম্পিয়নস লিগে এ পর্যন্ত দুবার ক্লাবটির মুখোমুখি হয়ে দুবারই জিতেছে বার্সা। সেটা ২০০২-০৩ মৌসুমে। সেবার গ্রুপ পর্বে ব্রেইডেল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি হুয়ান রোমান রিকেলমের গোলে ১-০ গোলে জিতেছিল বার্সা।
ক্লাব সদস্য ও সমর্থক মিলিয়ে মোট ১৩০০ জন নিয়ে ব্রুগার মাঠে যাবে বার্সা। আক্রমণভাগে রবার্ট লেভানডফস্কি এখনো পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। এলচের বিপক্ষে মাঠে ফিরলেও ব্রুগার বিপক্ষে ফেরান তোরেসকে মূল একাদশের হয়ে খেলাতে পারেন ফ্লিক। ইয়ামাল শুরু থেকে খেললে তাঁর সঙ্গে মার্কাস রাশফোর্ডের খেলাও মোটামুটি নিশ্চিত। মাঝমাঠে ফেরমিন লোপেজ, মার্ক কাসাদো ও ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং—এই ত্রিমূর্তিকেই বেছে নিতে পারেন ফ্লিক। চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে এ পর্যন্ত তিন ম্যাচের দুটিতে জয় এবং একটি ম্যাচ হেরেছে বার্সা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে নবম কাতালান ক্লাবটি।
হলান্ডকে ঠেকাতে পারবে ডর্টমুন্ড?
ইতিহাদ স্টেডিয়ামে জার্মান ক্লাবটিকে আজ রাতে আতিথ্য দেবে ম্যানচেস্টার সিটি। ৯ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বুন্দেসলিগা টেবিলে তৃতীয় ডর্টমুন্ড। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় সিটি। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে দুই দলের সংগ্রহই ৩ ম্যাচে সমান ৭ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে ছয়ে ডর্টমুন্ড, সাতে সিটি।
দুই দলের ছয়বারের সাক্ষাতে তিনবার জিতেছে সিটি। একটি ম্যাচ জিতেছে ডর্টমুন্ড, দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। ঘরের মাঠে জার্মান ক্লাবের বিপক্ষে শেষ ১১ ম্যাচেই জিতেছে পেপ গার্দিওলার দল—এর মধ্যে সর্বশেষ জয় ২০২৩-২৪ মৌসুমে। বুন্দেসলিগা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ২৩ বারের সাক্ষাতে সিটির হার মাত্র একটি।
তবে পরিসংখ্যান ডর্টমুন্ডের পক্ষেও সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইংলিশ প্রতিপক্ষের বিপক্ষে সর্বশেষ চারবারের মুখোমুখিতে তিনবারই জিতেছে জার্মান ক্লাবটি। সিটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ডের জন্য ম্যাচটি পুনর্মিলনীর আবহও। ডর্টমুন্ড ছেড়ে ২০২২ সালে সিটিতে যোগ দেন নরওয়ে তারকা। এবার সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচে ১৭ গোল করা হলান্ডকে ঠেকানোর হোমওয়ার্ক নিশ্চয়ই করা আছে ডর্টমুন্ড রক্ষণের। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?