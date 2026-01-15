চেলসি কোচের হতাশার সাত, আর্সেনাল কোচের আটের আনন্দ
চেলসি কোচ হিসেবে ঘরের মাঠে যাত্রাটা হার দিয়েই শুরু করলেন লিয়াম রোজনিয়র। গতকাল রাতে লিগ কাপ সেমিফাইনালে প্রথম লেগে আর্সেনালের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে চেলসি। এই হারের ফলে বেশ চাপে পড়ল স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটি। ফাইনালে খেলতে হলে ফিরতি লেগে আর্সেনালের মাঠে গিয়ে জিততেই হবে চেলসিকে।
টানা সপ্তম চেলসি কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্টামফোর্ড ব্রিজে প্রথম ম্যাচে জয়হীন থাকলেন রোজনিয়র। এ সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ড্র ও দুজন হারের স্বাদ পেয়েছেন। সর্বশেষ ২০১৮ সালে আগস্টে মরিজিও সারি স্বাগতিক হয়ে প্রথম ম্যাচেই জয় পান।
রোজনিয়রের হতাশার ম্যাচে অন্য এক কীর্তি গড়েন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা। চেলসির মাঠে টানা আট ম্যাচে অপরাজিত থাকলেন আরতেতা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই আট ম্যাচে আর্সেনালের চার জয় ও চার ড্র। আর্সেন ওয়েঙ্গারের পর আর্সেনালের হয়ে প্রথম এমন কীর্তি গড়া দ্বিতীয় কোচ আরতেতা। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত স্টামফোর্ড ব্রিজে টানা ৯ ম্যাচে হারেননি ওয়েঙ্গার।
ঘরের মাঠে ম্যাচের সাত মিনিটে পিছিয়ে পড়ে চেলসি। আর্সেনালকে এগিয়ে দেন বেন হোয়াইট। বিরতির পর ৪৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিক্টর ইয়োকেরেস। তবে ৫৭ মিনিটে এক গোল শোধ করে চেলসিকে ম্যাচে ফেরানোর ইঙ্গিত দেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। তবে আশা আবার ম্লান হয়ে যায় ৭১ মিনিটে আর্সেনালের হয়ে মার্তিন জুবিমেন্দি গোল করলে।
৮৩ মিনিটে নিজের ও চেলসির দ্বিতীয় গোল করেন গারনাচো। জোড়া গোল করে শেষ পর্যন্ত চেলসিকে জেতাতে না পারলেও ইতিহাস গড়েছেন গারনাচো। লিগ কাপে একই আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে জোড়া গোল করা প্রিমিয়ার লিগের প্রথম খেলোয়াড় তিনি। এর আগে ২০১৩-১৪ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে এমন কীর্তি গড়েছিলেন এডেন জেকো।
চেলসিতে এনজো মারেসকার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর কোচ হিসেবে এখনো নিজেকে চেনাতে পারেননি রোজনিয়র। এর মধ্যে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে পেলেন হারের স্বাদ। প্রতিক্রিয়ায় রোজনিয়র বলেন, ‘প্রথম গোলটা হতাশাজনক ছিল। এটা দলীয় সমন্বয়ের গোল। দায়টা শুধু রবের (সানচেজ) ওপর পড়ে না।’
হারের দায় নিজের ওপর নিয়ে রোজনিয়র আরও বলেন, ‘আমি রবকে এমন কিছু করতে বলছি, যা সে আগে কখনো করেনি। ম্যাচের আগে তাকে খুব পরিষ্কার করে বলেছিলাম—আমার খেলোয়াড়েরা যদি ভুল করে, তার দায় আমার। সেটা আমারই দায়িত্ব।’
এ মৌসুমে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা আর্সেনাল কোচ আরতেতা জয়ের পর বলেন, ‘প্রথমেই আমাকে খেলোয়াড়দের প্রশংসা করতে হবে। আমরা দারুণ এক প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছি। ছেলেদের পারফরম্যান্স খুব ভালো ছিল।’