বিশ্বকাপের টিকিট থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার সাক্ষাৎকারে প্রাধান্য পাওয়া যাবে

বিশ্বকাপের টিকিট থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার সাক্ষাৎকারে প্রাধান্য পাওয়া যাবে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটধারীদের ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টে অগ্রাধিকার দেবে তাঁর দেশের দূতাবাস।
গত সোমবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, ফিফার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং সিস্টেম (PASS), ‘দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা বিশ্বকাপের টিকিটধারীদের ফিফার মাধ্যমে প্রাধান্যভিত্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেবে।’
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে টিকিটধারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যটক ভিসা পাবেন না। কিন্তু রুবিও আরও বলেন, যেসব বিদেশি নাগরিকের কাছে বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচের টিকিট আছে, তাঁরা আবেদন করার ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে কোনো দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেতে পারেন।
গত সোমবার হোয়াইট হাউসে রুবিও বলেন, ‘আপনার টিকিট ভিসা নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেয় না। আমরা অন্য সবার মতোই তাদের যাচাই-বাছাই করব। একমাত্র পার্থক্য হলো আমরা সারিতে তাদের কিছুটা এগিয়ে দিচ্ছি।’
মেক্সিকো, কানাডাসহ আয়োজক হলেও যুক্তরাষ্ট্রেই ২০২৬ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মোট ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ৭৮ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে।
ওভাল অফিসে ট্রাম্প ও রুবিওর সঙ্গে আলাপচারিতায় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক কোটি দর্শক আসতে পারেন। ইনফান্তিনো বলেন, ‘ফিফা পাসের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে যাঁরা টিকিট কিনেছেন, তাঁরা ভিসা পাওয়ার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপে উপস্থিত হতে পারবেন।’
কিছু দেশের জাতীয় দল এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে কলম্বিয়ায় যেসব ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রায় ১১ মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি মেক্সিকো সিটির মানুষদের ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য গড় অপেক্ষার সময় প্রায় ৯ মাস। টরন্টোর কানাডিয়ান নন, এমন নাগরিকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রায় ১৪ মাস অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার এই সময় বজায় থাকলে বিশ্বকাপে দর্শকদের বেশ বড় একটা অংশ দেখা যাবে না যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালারিতে।
ট্রাম্পের এই ঘোষণার প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন। তাদের প্রধান নির্বাহী জিওফ ফ্রিম্যান বিবৃতিতে বলেন, ‘ফিফা টিকিটধারীদের জন্য ত্বরান্বিত প্রক্রিয়াটি নিরাপত্তাঝুঁকি ছাড়াই প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা যোগ করছে। তবে এটি স্পষ্ট নয়, ভিসা সাক্ষাৎকারের নতুন নিয়ম সেই দেশের টিকিটধারীদের ওপর প্রযোজ্য হবে কি না, যাদের নাগরিকদের অধিকাংশ বা পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’ গত জুনে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে ১২ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা ইরান এই নিষিদ্ধ দেশের তালিকায় আছে।