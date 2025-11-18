ফুটবল

নেইমারকে ৬ মাস সময় বেঁধে দিলেন আনচেলত্তি

খেলা ডেস্ক
কার্লো আনচেলত্তি ও নেইমারএক্স

নেইমার কি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন? প্রশ্নটা শুনতে যত সহজ, উত্তর মোটেই তত সহজ নয়। অনেক ‘যদি’ ও ‘কিন্তু’র ওপর নির্ভর করছে এ প্রশ্নের উত্তর। প্রথমত, বিশ্বকাপের সময় নেইমার কি ফিট থাকবেন? এ প্রশ্নের উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে সম্পূরক হিসেবে উঠে আসবে আরও কিছু প্রশ্ন। ফিট নেইমার কি তখন ছন্দে থাকবেন কিংবা ছন্দে থাকা নেইমার কি কার্লো আনচেলত্তির পরিকল্পনায় থাকবেন?

সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া এসব প্রশ্নের আপাতত সঠিক উত্তর পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, খেলোয়াড়টির নাম যখন নেইমার, তখন শেষ মুহূর্তে বদলে যেতে পারে অনেক কিছু। আপাতত ব্রাজিল–সমর্থকদের প্রার্থনা হচ্ছে, নেইমার যেন খুব দ্রুত পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠেন। তাহলে অনেক কিছুই হয়তো তুলনামূলক সহজ হবে।

যদিও পথটা নেইমারের জন্য মোটেই সহজ নয়, সাম্প্রতিক কিছু খবরেই তা স্পষ্ট।
আনচেলত্তির অধীন বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিল এখন নিজেদের অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে। দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সেও দেখা গেছে সেই ছাপ।

আরও পড়ুন

২০২৬ বিশ্বকাপ: মেসি-রোনালদো-নেইমার, কে থাকবেন কে থাকবেন না

ছান্দসিক, গতিময় ও ফলনির্ভর ফুটবলই এখন খেলছে ব্রাজিল। দলের একাদশও এরই মধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আক্রমণের খেলোয়াড়েরা দারুণ ছন্দে আছেন। যাঁরা বেঞ্চ থেকে শুরু করছেন, তাঁরাও যথেষ্ট সামর্থ্যবান। এমন দলে জায়গা পেতে নেইমারকে নিজের সেরাটা দিয়েই ফিরতে হবে। বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে আনচেলত্তির মন্তব্যে।

বিশ্বকাপে নেইমারকে কি ব্রাজিলের জার্সিতে দেখা যাবে
রয়টার্স

তিউনিসিয়ার বিপক্ষে আজ রাত ১টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘যারা বিশ্বকাপে থাকতে পারে, সেই তালিকায় নেইমার আছে। নেইমার এখন সুস্থও। এখন তাকে মাঠে পারফরম্যান্স দেখিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।’

নেইমারকে ছয় মাস সময় বেঁধে দিয়ে গতকাল আনচেলত্তি আরও বলেন, ‘ব্রাজিলিয়ান লিগ শেষ হলে তার কিছুদিন ছুটি থাকবে। এরপর আবার তাকে নিজের যোগ্যতা, মান ও ফিটনেসের প্রমাণ দিতে হবে। চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করার আগে আমাদের হাতে ছয় মাস সময় আছে। দলে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন কি না, তা জানতে আমরা নেইমারসহ সবাইকে পর্যবেক্ষণ করব। আমরা চেষ্টা করছি যেন দলটি বিশ্বকাপের সময় সেরা অবস্থায় থাকে। আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি। মার্চ পর্যন্ত আমি খেলোয়াড় বদলাতে পারব। আমি বিশ্বাস করি, যারা শেষ পর্যন্ত দলে থাকবে, তারা সবাই টুর্নামেন্টের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে।’

আরও পড়ুন

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে কি সুযোগ পাবেন নেইমার

নেইমার যদি শেষ পর্যন্ত দলে থাকেনও তাঁর একাদশে থাকা কিন্তু নিশ্চিত নয়। আনচেলত্তির কোচিং স্টাফের মধ্যে নেইমারকে ২০২৬ বিশ্বকাপে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএলের প্রতিবেদক থিয়াগো আরান্তেস। তিনি বলেছেন, ‘এখন এমন একটি ধারণা এরই মধ্যে আছে যে নেইমারকে আসলেই দলে ডাকা হতে পারে, যাতে বিশেষ কোনো ম্যাচে বা মুহূর্তে সে দলের পার্থক্য তৈরি করতে পারে। কোচিং স্টাফরা মনে করেন এটা সম্ভব।’

ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি
ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন ওয়েবসাইট (সিবিএফ)

তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ নয়, যেখানে সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে নেইমারকে রাজি করানো। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) মনে করে, আনচেলত্তির পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। আরান্তেস বলেছেন, সিবিএফ আনচেলত্তির কূটনৈতিক দক্ষতায় বিশ্বাস রাখে, যাতে এই কাজ সঠিকভাবে করা যায়। যদিও এটা সহজ নয়।

অফিশিয়াল ম্যাচে নেইমার কখনো ব্রাজিল জাতীয় দলে বদলি হিসেবে মাঠে নামেননি। শুধু পাঁচটি ম্যাচে নেইমার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন, যার সব কটিই ছিল প্রীতি ম্যাচ। সুতরাং এটি এমন একটি কাজ যা করা একেবারেই সহজ নয়। কিন্তু সিবিএফ আনচেলত্তির ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, বোঝানোর ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে। তাদের বিশ্বাস, নেইমারকে শুরুর একাদশে না রেখেও দলে থাকার জন্য রাজি করানোর সম্মোহনী ক্ষমতা আছে আনচেলত্তির।

এখন এই ধারণা সত্যি হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন