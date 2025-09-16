ফুটবল

ইসরায়েল ম্যাচের লভ্যাংশ নোবেলজয়ী এনজিওর মাধ্যমে গাজার মানুষদের দেবে নরওয়ে

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে নরওয়ে ফুটবল দলপ্রিমিয়ার লিগ এক্স হ্যান্ডল

নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ) জানিয়েছে, বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচের লভ্যাংশ ‘ডক্টরস উইথআউট বর্ডারস’ এনজিওকে দেওয়া হবে। ফিলিস্তিনের গাজায় মানবিক সাহায্য দেয় ১৯৯৯ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী এই সংস্থা। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী ১১ অক্টোবর ‘আই’ গ্রুপ থেকে অসলোয় স্বাগতিক হয়ে ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে নরওয়ে।

যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ৭০টি দেশে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করে ‘ডক্টরস উইথআউট বর্ডারস’। এই স্বাধীন সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে পথচলার বিষয়টি গতকাল জানায় এনএফএফ।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপর গাজায় সামরিক হামলা চালায় ইসরায়েল এবং তাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ওই অঞ্চলে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। এনএফএফ সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস বিবৃতিতে বলেন, ‘২৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম ছেলেদের কোনো আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে আমাদের। একই সময়ে এই ম্যাচটি এমন এক সময়ে খেলা হচ্ছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে মারাত্নক মানবিক বিপর্যয় ঘটছে...ওই অঞ্চলে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটছে, আমরা তা দেখে উদাসীন থাকতে পারি না এবং থাকব না; বিশেষ করে গাজায় সাধারণ মানুষদের ওপর যেভাবে হামলা চালানো হচ্ছে।’

ক্লাভেনেস বিবৃতিতে আরও বলেন, ‘আমরা লভ্যাংশ এমন একটি সংস্থাকে দিতে চাই, যারা গাজা উপত্যকায় প্রতিদিন জীবন বাঁচায় এবং জরুরি সাহায্য পাঠায়। ডক্টরস উইথআউট বর্ডারস ঠিক এই কাজই করে।’

এনএফএফ জানিয়েছে, তাদের ঘোষণার পর নরওয়ের অন্যতম বড় একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এই এনজিওর মাধ্যমে গাজায় ৩ লাখ ৫ হা্জার ডলার সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।

ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া মানুষদের সাহায্যের সিদ্ধান্ত গত মাসেই জানিয়েছিল নরওয়ে ফুটবল। গাজায় হামলা চালিয়েও ইসরায়েল কীভাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অংশ নিচ্ছে, সে বিষয়ে এর আগে ফিফাকে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিলেন ক্লাভেনেস। তিনি বলেছিলেন, ‘ফুটবলকে অবশ্যই এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার ও প্রতিষ্ঠিত আইনি আদর্শকে অবমূল্যায়িত করে।’

গাজার শিশুদের একটি ফুটবল প্রজেক্টের মাধ্যমে সহায়তা করেছে এনএফএফ। ফিলিস্তিনের স্কুল ও শরণার্থীশিবিরগুলোর সঙ্গেও দীর্ঘমেয়াদি কাজ শুরু করেছে তারা।
বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, অসলোর উল্লেভাল স্টেডিয়ামে নরওয়ে-ইসরায়েল ম্যাচের সব টিকিট এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। তবে এই ম্যাচের ২৩ হাজার টিকিট বিক্রি করে এনএফএফ কী পরিমাণ লাভ করবে তা জানা যায়নি। স্টেডিয়ামটির আসনসংখ্যা ৩৫ হাজারের বেশি। ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় স্টেডিয়ামে অতিরিক্ত নিরাপত্তাবলয় থাকবে।

‘আই’ গ্রুপ থেকে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইতালি। ৫ ম্যাচে ইতালির সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইসরায়েল। ১৯৯৮ সালের পর এবারই প্রথম (২০২৬) বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে নরওয়েকে।

