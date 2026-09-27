ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্ত: কালো বাহুবন্ধনী পরে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলবে আয়ারল্যান্ড
গাজায় চলমান মানবিক সংকট ও ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিবাদে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল আয়ারল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের নেশনস লিগের ম্যাচ ঘিরে। স্কোয়াডের এক ফুটবলারের অনড় অবস্থান এবং অন্য সদস্যদের বয়কট ভাবনার পর শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়েছে—ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলবে আয়ারল্যান্ড।
আজ রাতে হাঙ্গেরির ডেব্রেসেনে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তবে মাঠে নামলেও ‘সংঘাতময় পরিস্থিতিতে প্রাণ হারানো সব মানুষের’ প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলবেন আইরিশ ফুটবলাররা।
ঘটনার সূত্রপাত বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের আইরিশ গোলরক্ষক গ্যাভিন বাজুনুর অবস্থান ঘিরে। ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনকে ‘নৃশংসতা’ আখ্যা দিয়ে ম্যাচটিতে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। ইনস্টাগ্রামে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বাজুনু লেখেন, ‘নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়। তবে আমি এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যা হালকাভাবে নেওয়া হয়নি। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ভুল—আমার এই নীতিগত অবস্থানের কারণেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে খেলা আমার পক্ষে অসম্ভব।’
বাজুনুর ঘোষণার পর দলের অনুশীলন ও নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। হোটেল রুমে আয়ারল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআই) কর্মকর্তা, কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়দের মধ্যে টানা চার ঘণ্টা বৈঠক চলে। বেশ কয়েকজন ফুটবলারও বাজুনুর সঙ্গে ম্যাচ বয়কটের চিন্তা করছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভোটাভুটি আয়োজন করা হলে ‘উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ’ খেলোয়াড় মাঠে নামার পক্ষে মত দেন।
এফএআইয়ের প্রধান নির্বাহী ডেভিড কারেল জানান, খেলোয়াড়দের ভোটের ওপর ভিত্তি করেই তারা ম্যাচটি খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে অধিনায়ক ডারা ও’শি জানান, প্রতিটি ফুটবলারের ব্যক্তিগত মতামতকে মর্যাদা দেওয়া এবং মানবিক ইস্যুতে খোলামেলা আলোচনা করা জরুরি ছিল।
আয়ারল্যান্ড-ইসরায়েল ম্যাচটি ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় আরও আগেই। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে আয়ারল্যান্ডের কোচ হেইমির হলগ্রিমসন বলেন, ‘আমরা গণহত্যার পক্ষে খেলছি না, আমরা গণহত্যার বিরুদ্ধে খেলছি।’ হালগ্রিমসনের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) উয়েফার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের হুমকি দেয়।
বর্তমানে আয়ারল্যান্ড জুড়ে ফুটবল দলকে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলা বয়কটের আহ্বান জানিয়ে তীব্র বিক্ষোভ চলছে। এর আগে ডাবলিনে দলের হোটেলের বাইরে শতাধিক অ্যাথলেটের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিসহ প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়। লিগের নিয়মানুযায়ী দুই দেশ দুটি লেগ আয়োজন করবে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ইসরায়েল তাদের দেশে ম্যাচ আয়োজন করতে না পারায় হাঙ্গেরিতে হচ্ছে। আগামী ৪ অক্টোবরের ফিরতি ম্যাচটি আয়ারল্যান্ড নিজেদের দেশে আয়োজন না করে সার্বিয়াতে দর্শকশূন্য মাঠে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।