থাইল্যান্ডে হারের পর বাটলার বললেন, ‘সমাধান জানা আছে’
৫-১ গোলের হার, এটাকে স্রেফ একটা হার হিসেবে ধরলে বাংলাদেশের মেয়েদের হতাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আজ থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে এই ব্যবধানে হারের পর হাসিমুখেই মাঠ ছেড়েছেন রুপনা চাকমা-মনিকা চাকমারা।
ম্যাচের পর বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারও তাঁদের প্রশংসা করেছেন। জানিয়েছেন এই হারের পরও তিনি সন্তুষ্ট, ‘মেয়েদের নিয়ে আমি গর্বিত। তারা হাল ছাড়েনি। তাদের খেলার কিছু দিক নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। কিছু অংশ নিয়ে কাজ করতে হবে।’
গত জুনে মিয়ানমারে এশিয়ান বাছাইয়ে একের পর এক জয় পাওয়া দলটা সর্বশেষ চার দিনের মধ্যে দুবার হেরেছে থাইল্যান্ডের কাছে। গত শুক্রবার ৩-০ গোলে হারার পর কালকের ব্যবধানটা আরও বড়।
জুনে যে বাংলাদেশ দলকে দেখা গিয়েছিল, অক্টোবরে এসে সেই দলটাই যেন অচেনা হয়ে গেল। ফলাফল দেখে এমনও মনে হতে পারে অনেকের। তবে এটা যে থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্যের বাস্তব প্রতিফলন, বাটলার সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘এটা মানতে হবে যে আমরা তাদের স্তরে নেই। আমরা এমন একটি দলের সঙ্গে খেলেছি, যারা খুবই ভালো ও শক্তিশালী। তাদের কিছু চমৎকার খেলোয়াড় আছে, যাদের শারীরিক সামর্থ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। শক্তিমত্তা ও ফিটনেসের দিক থেকে তারা আমাদের মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে।’
ফিফা র্যাঙ্কিংয়েও দুই দলের পার্থক্য অনেক। ৫৩ নম্বরে থাকা থাইল্যান্ডের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে ৫১ ধাপ (১০৪)। শুধু র্যাঙ্কিং নয়, অভিজ্ঞতায়ও ব্যবধানটা স্পষ্ট। মেয়েদের এশিয়ান কাপে এবার জায়গা না পেলেও ১৭ বার এই টুর্নামেন্ট খেলেছে থাইল্যান্ড, ১৯৮৩ সালে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে তারা। মেয়েদের বিশ্বকাপে খেলেছে দুবার। বাংলাদেশের মেয়েরা এবারই প্রথমবারের মতো খেলবে এশিয়ান কাপে।
বাংলাদেশ কোচ তাই সবাইকে বাস্তববাদী হতে বলেছেন, ‘থাইল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের তুলনা উচিত নয়। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। আমাদের পরিস্থিতিটা সঠিকভাবে বুঝতে হবে।’
আগামী বছরের ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোল্ড কোস্টে হবে নারী এশিয়ান কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান। টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি হিসেবে থাইল্যান্ডে দুটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। দুই ম্যাচে বাংলাদেশ আট গোল হজম করেছে, দিয়েছে একটি। আজ বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন শামসুন্নাহার জুনিয়র।
থাইল্যান্ড সফরের ফলাফল নিয়ে হতাশ নন জানিয়ে বাটলার বলেন, ‘এই ধরনের ফলাফল কীভাবে উতরে যেতে হয়, সেটা আমি জানি এবং সমস্যা সমাধানের উপায়ও আমার জানা আছে।’