শীর্ষ ওঠা রিয়ালকে দুশ্চিন্তায় ফেললেন এমবাপ্পে

শীর্ষ ওঠা রিয়ালকে দুশ্চিন্তায় ফেললেন এমবাপ্পে
লা লিগায় আগের ম্যাচে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ৫ গোল খেয়ে হেরে বেশ চাপেই ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই চাপ গতকাল রাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে পাওয়া দারুণ এক জয়ে কিছুটা হলেও কমিয়েছে তারা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও কিলিয়ান এমবাপ্পের জ্বলে ওঠার ম্যাচে রিয়াল জিতেছে ৩–১ গোলে।
ম্যাচে রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেছেন ভিনিসিয়ুস, অন্য গোলটি এমবাপ্পের। পাশাপাশি ভিনির একটি গোলে সহায়তাও করেছেন এমবাপ্পে। দলকে জেতানোর রাতে অবশ্য চোট নিয়ে মাঠ ছেড়ে দুশ্চিন্তাও বাড়িয়েছেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।
রিয়ালের হয়ে চলতি মৌসুমটা দারুণভাবে শুরু করেছেন এমবাপ্পে। এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১০ ম্যাচে তাঁর গোল ১৪টি, সঙ্গে আছে ২টি সহায়তা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলা ১০ ম্যাচের ৯টিতেই গোল পেয়েছেন এই ফরাসি তারকা। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত এমবাপ্পের চেয়ে বেশি গোল করেছেন শুধু হ্যারি কেইন। ১০ ম্যাচে কেইনের গোল ১৮টি।
এমবাপ্পের পাশাপাশি দারুণ ছন্দে আছেন ভিনিসিয়ুসও। রিয়ালের হয়ে লিগে এবারই নিজের সেরা শুরু পেয়েছেন এই উইঙ্গার। লিগের প্রথম ৮ ম্যাচে ৫ গোল ও ৪ সহায়তা করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। এর আগে ২০২১–২২ মৌসুমে প্রথম ৮ ম্যাচ শেষে ৫ গোল ও ২টি সহায়তা করেছিলেন তিনি।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের হয়ে প্রথমার্ধে গোল পায়নি রিয়াল। বিরতির পরপর রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনি। বক্সের ভেতর তাঁর নেওয়া শট প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে দিক বদলে জালে জড়ায়। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি গোলে দলকে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ভিনিই।
বক্সের ভেতর ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করেই রিয়ালকে এই পেনাল্টি উপহার দেয় ভিয়ারিয়াল। এরপর ভিয়ারিয়ালের হয়ে এক গোল শোধ করেন গিওর্গেস মিকাউতাদজে। তবে ৮১ মিনিটে রিয়ালকে তৃতীয় গোল এনে দিয়ে দলকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান এমবাপ্পে, যা শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করে রিয়ালের ৩–১ গোলের জয়।
এদিন দারুণ খেলেও জাবি আলোনসোকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছেন এমবাপ্পে। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পড়েছেন এই ফরাসি তারকা। ৮৩ মিনিটে রদ্রিগোর বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়ার আগে চিকিৎসাও নিতে হয়েছে তাঁকে।
একইভাবে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোও। ৭৫ মিনিটে তাঁর জায়গায় মাঠে নামেন ব্রাহিম দিয়াজ। ম্যাচ শেষে এই দুজনের চোট নিয়ে আলোনসো বলেছেন, ‘এমবাপ্পে গোড়ালিতে অস্বস্তি বোধ করছে, আর মাস্তানতুয়োনোর পেশিতে বাড়তি চাপ পড়েছে। আমরা দেখছি, পর্যবেক্ষণে রাখব।’
এমবাপ্পের চোট গুরুতর হলে প্রথম ভোগান্তিটা হবে ফ্রান্সের। আগামী সপ্তাহে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজারবাইজান ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে তারা। রিয়ালের পরবর্তী ম্যাচ ২০ অক্টোবর হেতাফের বিপক্ষে।
লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল এখন শীর্ষে। ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বার্সেলোনা। আজ রাতে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ সেভিয়া।