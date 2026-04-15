বার্সেলোনাকে বিদায় করে ৯ বছর পর সেমিফাইনালে আতলেতিকো

চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনাকে বিদায় করে ৯ বছর পর সেমিফাইনালে আতলেতিকো
আতলেতিকো ১:২ বার্সেলোনা (দুই লেগ মিলিয়ে আতলেতিকো ৩:২ গোলে জয়ী)
এবারও পারল না বার্সেলোনা।
২০১৪ ও ২০১৬ সালের পর আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে হেরে গেল বার্সা।
আজ মাদ্রিদে দ্বিতীয় লেগে ২-১ গোলে জিতলেও প্রথম লেগে ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছে হান্সি ফ্লিকের দল।
ম্যাচের শুরুর দিকে লামিনে ইয়ামাল ও ফেরান তোরেসের গোল বার্সাকে আশা জোগালেও আদেমোলা লুকমানের গোল আতলেতিকোকে জয়ের পথে নিয়ে যায়।
বিস্তারিত আসছে...।