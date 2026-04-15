লিভারপুলকে হতাশায় ডুবিয়ে শেষ চারে পিএসজি

চ্যাম্পিয়নস লিগ
লিভারপুলকে হতাশায় ডুবিয়ে শেষ চারে পিএসজি
লিভারপুল ০:২ পিএসজি (দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি ৪:০ ব্যবধানে জয়ী)
লিভারপুলে ১৫ এপ্রিল আসে শোকের বার্তা নিয়ে। প্রায় চার দশক আগে শেফিল্ড ওয়েনসডের হিলসবোরো স্টেডিয়ামে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান লিভারপুলের ৯৭ সমর্থক। প্রতি বছর তাই দুঃসহ স্মৃতির দিনটি গভীর শোকে পালন করে অলরেডরা।
এবার লিভারপুলের জন্য ১৫ এপ্রিলের বিষাদে যোগ হল চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ও। হিলসবোরো ট্রাজেডির ৩৭তম বার্ষিকীর আগের দিন আজ পিএসজির কাছে ২-০ ব্যবধানে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল আর্নে স্লটের দল। পিএসজির দুটি গোলই করেছেন উসমান দেম্বেলে।
অ্যানফিল্ডের এই ম্যাচটি ছিল শেষ আটের দ্বিতীয় লেগ। এর আগে গত সপ্তাহে প্যারিসে প্রথম লেগেও একই ব্যবধানে জিতেছিল পিএসজি। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
