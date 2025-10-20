এমবাপ্পের আরেকটি গোল, নাম লেখালেন ডি স্টেফানো, রোনালদোদের পাশে
নাটকীয় এক ম্যাচে হেতাফেকে ১-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়ালের জয়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এটি চলতি মৌসুমে লিগে রিয়ালের ৯ ম্যাচে ৮ম জয়। অন্য দিকে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে এ নিয়ে টানা ১১ ম্যাচে গোল করলেন এমবাপ্পে।
পেশাদার ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এমন কীর্তি গড়েছেন এই ফরাসি তারকা। এ ছাড়া লা লিগায় প্রথম ৯ ম্যাচে এমবাপ্পে করলেন ১০ গোল। রিয়ালের ইতিহাসে গত ৭০ বছরে তিনজন ফুটবলার এই কীর্তি গড়েছিলেন। তাঁরা হলেন আলফ্রেড ডি স্টেফানো, অ্যামানসিও এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। রোনালদো অবশ্য এই কীর্তি গড়েছিলেন চারবার।
হেতাফের মাঠে গতকাল রাতে দাপুটে ফুটবল খেললেও গোলের জন্য বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছে রিয়ালকে। জাবি আলোনসো দলকে অপেক্ষায় রাখা হেতাফে প্রথম ধাক্কা খায় ৭৭ মিনিটে। এ সময় ভিনিসিয়ুসকে মারাত্মকভাবে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এক মিনিট আগে বদলি নামা অ্যালান নিয়োম।
লা লিগার ইতিহাসে এর আগে মাত্র ৬ জন ফুটবলার মাঠে নামার মাত্র এক মিনিটের মধ্যে লাল কার্ড দেখেছিলেন। ১৯৮০ সালে রিয়ালের গার্সিয়া হার্নান্দেজ, ১৯৮৫ সালে সেভিয়ার হোসে লুইস, ২০০১ সালে নুমানসিয়ার মারিনি, ২০০৭ সালে রিয়ালের মেহিয়া এবং ২০২৩ সালে কাদিজের সান এমেতেরিও।
১০ জনের দল নিয়ে অবশ্য আর প্রতিরোধ গড়তে পারেনি হেতাফে। ৮০ মিনিটে আরদা গুলেরের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। যা চলতি মৌসুমে তাঁর ১৫তম গোল। পিছিয়ে পড়া হেতাফের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ম্যাচের ৮৪ মিনিটে।
এবার ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন অ্যালেক্স সানক্রিস। ৯ জন নিয়ে হেতাফে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ৯ ম্যাচে চতুর্থ হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে দলটিকে। এই জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৯ ম্যাচে ২৪। সমান ম্যাচে দুই নম্বরে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ২২।
ম্যাচ শেষে দারুণ ছন্দে থাকা এমবাপ্পের ওপর রিয়াল নির্ভর করছে কি না জানতে চাইলে আলোনসো বলেছেন, ‘আমি ওভাবে বলব না। তবে আমরা তার পারফরম্যান্সে খুবই সন্তুষ্ট। তার গোল ও সম্পৃক্ততা দলের জয়ে সাহায্য করছে। অন্যরাও অবশ্য তাকে সহায়তা করছে। গোল অবশ্যই পয়েন্ট এনে দেয়, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়।’
রিয়াল পরের ম্যাচ খেলবে আগামী বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর সেই ম্যাচে দলটির প্রতিপক্ষ ইতালিয়ান পরাশক্তি জুভেন্টাস।