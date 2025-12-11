আর্সেনালের ছয়ে ছয়, পয়েন্ট খুইয়েছে পিএসজি

চ্যাম্পিয়নস লিগ
আর্সেনালের ছয়ে ছয়, পয়েন্ট খুইয়েছে পিএসজি
ক্লাব ব্রুগা ০:৩ আর্সেনাল
অ্যাথলেটিক বিলবাও ০:০ পিএসজি
ক্লাব ব্রুগা আজকের আগে ঘরের মাঠে যে দুটি ম্যাচ খেলেছে এবার, কোনোটিতেই তিন গোলের কম করেনি।
আজ সেই ব্রুগাকে তাদের নিজেদের মাঠে ‘বোতলবন্দি’ রেখেছে আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা ক্লাবটি বেলজিয়ামের দলকেই উল্টো ৩ গোল হজম করিয়েছে। ৩:০ ব্যবধান নিয়ে লিগ পর্বের ৬ ম্যাচের ৬টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল মিকেল আরতেতার দল।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি অবশ্য আটকে গেছে। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠে নেমে গোলশূন্য ড্র করেছে লুইস এনরিকের দল।
বিস্তারিত আসছে ...।