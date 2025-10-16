জন্মদিনের পার্টিতে উচ্চ স্বরে গান বাজানোয় ভিনিসিয়ুসের বিরুদ্ধে মামলা

জন্মদিনের পার্টিতে উচ্চ স্বরে গান বাজানোয় ভিনিসিয়ুসের বিরুদ্ধে মামলা
জন্মদিনের পার্টিতে হইহুল্লোড় করে প্রতিবেশীদের শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে ব্রাজিল ও রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বিরুদ্ধে। রিও ডি জেনিরোর ভারজেম গ্রান্দের লাজেদো পার্টি হাউসে নিজের ২৫তম জন্মদিন উদ্যাপন করেন ভিনিসিয়ুস। গত ১২ জুলাই ২৫তম জন্মদিন ছিল তাঁর। মামলা হওয়ার খবরটি জানিয়েছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’।
ভিনিসিয়ুসকে বিরুদ্ধে পুলিশ স্টেশনে অভিযোগটি করেছেন আন্তোনিও জোসে দি সুজা নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি। আন্তোনিওর দাবি, ভিনিসিয়ুসের জন্মদিনের পার্টি গত ১৯ জুলাই শুরু হয়ে ২১ জুলাই ভোর চারটায় শেষ হয়। এ সময় পার্টিতে উচ্চ স্বরে গান বাজানো হয় এবং হইহুল্লোড়ে শুধু আন্তোনিওর নিজের নয়, আশপাশের প্রতিবেশীদেরও অসুবিধা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
আন্তোনিও আরও জানিয়েছেন, মিলিটারি পুলিশ ডাকা হয়েছিল। কারণ, ভিনিসিয়ুসের পার্টিতে আলোকসজ্জার রশ্মি, শব্দযন্ত্রের উচ্চ স্বর, চিৎকার-চেঁচামেচি সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মিলিটারি পুলিশ ভিনির পার্টিতে গিয়ে তাঁকে উচ্চ স্বরে গান বাজানো বন্ধ করতে কিংবা গানের সাউন্ড কমাতে বলে। ভিনি এ আদেশ মেনেছেন। কিন্তু মিলিটারি পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবারও আগের মতো উচ্চ স্বরে গান বাজানো শুরু হয় জন্মদিনের উৎসবে। ব্রাজিলের আরজে কোর্ট অব জাস্টিসের বরাত দিয়ে সিএনএন ব্রাজিলের খবর, মামলাটি ব্রাজিলের নবম বিশেষ আদালতে প্রক্রিয়াধীন। আগামী ৬ নভেম্বর শুনানি হবে।
ও গ্লোবো এ বিষয়ে ভিনির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। রিয়াল তারকার প্রেস অফিস থেকে বলা হয়েছে, মামলার বিষয়ে ভিনি এখনো কোনো নোটিশ পাননি। সিএএনএন ব্রাজিলের পক্ষ থেকে ভিনির আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
ব্রাজিলের আইন অনুযায়ী, ‘অন্যদের কাজে কিংবা শান্তিতে বিঘ্ন ঘটালে’ ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাবাসের শাস্তির পাশাপাশি জরিমানাও হতে পারে।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, নিজের জন্মদিনের পার্টিতে লাইভ পারফরম্যান্সের ব্যবস্থা রেখেছিলেন ভিনিসিয়ুস। যুক্তরাষ্ট্রের র্যাপার ট্রাভিস স্কট সেখানে পারফর্ম করেন। আতশবাজি ও বিনোদন পার্কের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা করে জন্মদিন উদ্যাপন করেন এই ফরোয়ার্ড। সংবাদমাধ্যমের মতে, ভিনিসিয়ুসের জন্মদিন উদ্যাপনে প্রায় ৫০০ অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর রিয়াল সতীর্থ এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও ব্রাজিলের পপ তারকা আনিত্তা।