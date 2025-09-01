‘হামজাকে ছাড়া খেলা কষ্টকর’—বললেন তপু, কোচ বললেন—‘সমস্যা হবে না’

‘হামজাকে ছাড়া খেলা কষ্টকর’—বললেন তপু, কোচ বললেন—‘সমস্যা হবে না’
এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশ জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল লেস্টার সিটির মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীর। এরপর আরও দুই ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবে সেপ্টেম্বরে নেপালে অনুষ্ঠেয় দুটি প্রীতি ম্যাচে হামজার খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই আক্ষেপই শোনালেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তপু বর্মণ।
আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের আগে সাংবাদিকদের তপু বলেন, ‘হামজাকে ছাড়া খেলা কষ্টকর হবে। তবে আমরা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দিতে হবে।’ অবশ্য জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেছেন, ‘এই দলটা নেপাল সফরের জন্য প্রস্তুত। হামজা যদি শেষ পর্যন্ত না আসতে পারে, সমস্যা হবে না।’
২০২২ সালে নেপালের মাঠেই প্রীতি ম্যাচে ৩–১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলতে চান তপু, ‘দুটি ম্যাচই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি ভালো ফল নিয়ে আসতে পারি, তাহলে হংকং ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নেপাল থেকে খালি হাতে ফিরতে চাই না।’
নেপালের সঙ্গে ম্যাচ দুটি হবে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেপালের অবস্থান ১৭৬ নম্বরে, বাংলাদেশ আছে ১৮৪–এ। দুই দলই এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচগুলো খেলবে।
প্রীতি ম্যাচ হলেও বাংলাদেশ গুরুত্ব দিয়েই প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা ১৩ আগস্ট ক্যাম্প শুরু করেছেন। তবে এত দিন পুরো স্কোয়াড একসঙ্গে পাননি তিনি। বসুন্ধরা কিংসের ১০ ফুটবলার গতকাল টিম হোটেলে ওঠার পর আজই প্রথমবার একসঙ্গে অনুশীলন করলেন জাতীয় স্টেডিয়ামে।
নেপালে খেলা শেষে অক্টোবরে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের সেই ম্যাচ দুটি ৯ অক্টোবর ঢাকায়, ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।
এখন পর্যন্ত বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট বাংলাদেশের। অবস্থান তিনে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। ৪ পয়েন্ট নিয়েই শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার একেবারে নিচে ভারত।