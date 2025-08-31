ফুটবল

সাফ অ–১৭ নারী ফুটবল

যোগ করা সময়ের গোলে ভারতকে হারিয়ে আফসোস বাড়াল বাংলাদেশের মেয়েরা

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
আলপি ও সৌরভীর গোল উদ্‌যাপনবাফুফে

বাংলাদেশ ৪: ৩ ভারত

ইশ্‌, সেদিন ভুটানের সঙ্গে যদি এভাবে খেলা যেত! বাংলাদেশের এখন এমন আফসোস হতেই পারে। কিন্তু আর আফসোস করে কী হবে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ভুটানের সঙ্গে ড্র করায় শিরোপার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় মেয়েদের। আজ চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে সেই আফসোসটা যেন আরও বাড়িয়েছে মাহবুবুর রহমানের দল।

থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে আজ নির্ভার ফুটবলই খেলেছে বাংলাদেশ। শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পরও নিজেদের সেরা একাদশই নামিয়েছে ভারত। ম্যাচ শুরুর ২৫ সেকেন্ডের মধ্যেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। মামনি চাকমার লম্বা ক্রসে মাথা ঠুকেই উদ্‌যাপনে মাতেন পূর্ণিমা মারমা।

৯ মিনিটে বাংলাদেশের অগোছালো রক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান ভারতের আনুশকা কুমারী। তবে এই সমতা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ভারত। ৩৪ মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে আসা বল নিখুঁত শটে জালে জড়ান আলপি আক্তার।

বাংলাদেশের মেয়েদের গোল উদ্‌যাপন
বাফুফে

৪৮ মিনিটে বাঁ প্রান্ত ধরে আক্রমণে ওঠে বাংলাদেশ। ভারতের হাইলাইন ডিফেন্সের ফাঁক গলে বল সোজা বক্সের ওপর, সেখান থেকে চমৎকার শটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন সৌরভী আকন্দ। যেটা এ টুর্নামেন্টে তাঁর ষষ্ঠ গোল।

দুই গোলে এগিয়ে থাকার পরও রক্ষণ নিয়ে ভয়ে ছিল বাংলাদেশ। আর সেই সুযোগটাই খুঁজে নেয় ভারত। ৬৫ মিনিটে নিজেদের অর্ধ থেকে পাওয়া লং শট বাংলাদেশের গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান পৃতিকা বর্মণ। ৮৮ মিনিটে তৃতীয় গোলও হজম করে বাংলাদেশ।

কিন্তু যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বাংলাদেশের সৌরভীর শট আটকাতে গিয়ে বলের নাগাল পাননি ভারতের গোলকিপার মুন্নি। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় চেষ্টায় বল টেনে বের করার পথে সতীর্থ খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে বল জালে চলে যায়। তবে রেফারি গোলটি দিয়েছেন সৌরভীকেই। যা টুর্নামেন্টে তাঁর সপ্তম।

টুর্নামেন্টে সাতটি গোল করেছেন সৌরভী আকন্দ (বাঁয়ে)
বাফুফে

ম্যাচ হেরে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি ভারতের ফুটবলাররা। তাঁদের কান্না যেন জানান দেয়, চ্যাম্পিয়ন হলেও এভাবে হারতে চায়নি তারা। তা ছাড়া এই টুর্নামেন্টে এটাই তাদের প্রথম হার।

গত শুক্রবার স্বাগতিক ভুটানের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় শিরোপা জয়ের সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যায় বাংলাদেশ দলের। দিনের অন্য ম্যাচে নেপালকে ৫-০ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ছয় ম্যাচ শেষে ভারতের পয়েন্ট ১৫, বাংলাদেশের ১৩।

ভারতের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দল
বাফুফে

২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নারী ফুটবলে ৯ শিরোপার ৭টিই এসেছে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে। শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের সাফ শিরোপাটাই জেতা হয়নি বাংলাদেশের। এবারের আগে ২০২৩ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফেও রানার্সআপ হয়েছিল বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আমন্ত্রিত দল রাশিয়া।

